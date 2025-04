Lorenzo Spolverato, lo sfogo sul silenzio

Lorenzo Spolverato, dopo la lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi in cui ha raccontato di essere ancora innamorato di Shaila Gatta e di sperare di poter avere un confronto con lei dopo essere stato lasciato in diretta televisiva durante la finale del Grande Fratello, si è lasciato andare ad uno sfogo sui social sul silenzio che ha allarmato i fan. Lorenzo che, anche in casa ha spesso sottolineato di aver bisogno di alcuni momenti di silenzio per ritrovare se stesso e i propri obiettivi, tra le storie del proprio profilo Instagram ha condiviso una poesia sul silenzio:

“Il silenzio non è tacere né mettere a tacere, è un invito,

è stare in compagnia di qualcosa di tenero e avvolgente, dove tutto è già stato detto. Il silenzio sorride. Caro silenzio, aiutami a non parlare di te, aiutami ad abitarti. Addestrami. Disarmami. Tu mi insegni a parlare. Eccomi, mi lascio rapire. Non lascio niente a casa, niente di intentato. Ci sono. In te. Arte del congedo per ritrovare. Arte dell’a-capo che insegna a lasciarsi scrivere. Il silenzio semina. Le parole raccolgono. Il silenzio è cosa viva”.

Lorenzo Spolverato, lo sfogo è per Shaila Gatta?

Lo sfogo di Lorenzo Spolverato è arrivato nel giorno in cui Shaila Gatta è tornata a Milano per partecipare ad un evento dopo aver trascorso gli ultimi giorni a Napoli. In tanti hanno collegato le parole del modello milanese all’ex fidanzata e, al riguardo, Deianira Marzano ha scritto:

“Quel testo è per Shaila. Esatto, lui sta parlando proprio del silenzio di lei, del fatto che Shaila non si fa sentire. Ma non lo vive come indifferenza o distanza: in quel silenzio lui ci sente tanto, ci legge emozioni, parole non dette, forse anche sentimenti. Non è un post accusatorio, anzi, sembra quasi un modo per dirle: “Anche se non parli, io ti ascolto lo stesso”.

