Lorenzo Spolverato è indubbiamente uno dei concorrenti più discussi del Grande Fratello. Nonostante sia stato nominato finalista si è anche macchiato di episodi definiti da tanti critici tv come non conformi, per non parlare degli atteggiamenti tenuti con gli autori del programma di cui fa parte. Si è fatto dei detrattori che sui social non mancano occasione di criticare, ma anche dei nemici all’interno della casa. Iago Garcia, ad esempio, non l’ha mai potuto sopportare.

Intervistato dal settimanale Chi, l’attore spagnolo si è espresso così nei confronti del modello milanese che è ancora in gara: “È una persona ben poco coerente”, e ha aggiunto che a essere più coerenti sono stati Tommaso, Luca e Mariavittoria. Intanto nella casa Lorenzo sta parlando di nemici, si sta mettendo contro proprio la fidanzata di Tommaso, e chissà che nei prossimi giorni non scattino nuove dinamiche interne o trappole, come alcuni le hanno definite.

Lorenzo Spolverato influenza Shaila? L’accusa di Iago Garcia

Se ne sono dette di tutti i colori, Lorenzo Spolverato e Iago Garcia, e da quando quest’ultimo è stato elemosinato sul suo profilo social ha ripetuto di non aver voluto mai fare alcuna strategia a differenza di molti suoi colleghi. Nell’intervista rilasciata a Chi l’ex gieffino non solo ha definito incoerente Lorenzo, ma anche detto che “influenza Shaila”, spiegando poi i motivi delle sue parole.

Basti pensare che prima che Shaila Gatta si mettesse con il modello milanese, il suo rapporto con Iago era pacifico. Poi tutto è cambiato e si sono messi anche a litigare al centro dello studio davanti a un pubblico divertito. Per l’attore tornare nella casa del Grande Fratello è stata un’esperienza tosta, ma non gli ha fatto perdere il suo centro focale, che è la sua vita tra il lavoro che ama alla follia e la sua ricerca della persona giusta con cui poter costruire una vita insieme.

