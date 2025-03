Lorenzo Spolverato minaccia di uscire dal Grande Fratello e sbotta contro gli autori: “O cambiate musica o esco dalla porta”

Nonostante manchino poche ore dalla finalissima del Grande Fratello Lorenzo Spolverato anche nel corso dell’altra notte si è lasciato andare ad un duro sfogo dei suoi e questa volta è sbottato contro gli autori per un motivo assurdo: non gli piaceva la playlist inserita. A riportare quello che è successo questa notte nella Casa con Lorenzo Spolverato che ha minacciato di uscire dal Grande Fratello è il sempre attento sito di Biccy che ha rivelato come il giovane sia sbottato contro gli autori ieri notte.

Stando a quanto riporta il sito sopramenzionato, Lorenzo Spolverato ha iniziato ad inveire contro gli autori: “Cambiate playlist o abbassate la musica, altrimenti esco dalla porta.” In queste ore su X sta circolando il video riportato alla fine di questo articolo in cui si vedono Helena Prestes e Mariavittoria Minghetti, soprese e spaventate dalle urla del modello e subito dopo quest’ultimo perdere la pazienza contro la regia e gli autori e minacciare di abbandonare il gioco. E non è tutto, perché poco dopo il gieffino si è anche lasciato andare ad un monologo surreale contro tutte le persone che in questi mesi gli hanno remato contro.

ma Lorenzo come si rivolge agli autori? Ma che follia ? #grandefratello pic.twitter.com/HPHUlen2Qf — carlottina🫦 (@carlott25434055) March 30, 2025

Grande Fratello, il bizzarro monologo di Lorenzo Spolverato: “Mi sono fatto conoscere per come sono”

Dopo l’aut aut agli autori, Lorenzo Spolverato si è lasciato andare in un assurdo monologo sul suo percorso all’interno della Casa del Grande Fratello. Si è piazzato al centro del giardino in piena notte rivelando di essere “stato messo a dura prova, ma tutto mi è servito e sono andato avanti anche qui dentro.” Si è lasciato andare poi ai ringraziamenti a tutte le persone che gli hanno messo i bastoni nelle ruote, quello che hanno cercato di screditarlo e quelle che lo hanno provocato fino a far uscire il peggio di se.



Lorenzo Spolverato nel bizzarro monologo al Grande Fratello ha ammesso di sapere benissimo chi è e come è fatto con tutti i suoi pregi ed i suoi difetti e poi ha rivelato di essere molto felice di essersi fatto conoscere per quello che è e non con maschere o altro. È stato vero e sincero e questo, secondo lui, è un bene anche quando i suoi comportamenti hanno oltrepassato il limite ed anche i suoi compagni d’avventura lo hanno conosciuto per quello che è.

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta dopo Grande Fratello: lei pronta a lasciarlo?

Mentre Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello continua a pensare a Shaila Gatta e rivelarle la sua mancanza, l’ex Velina da parte sua una volta fuori ha messo in atto una serie di comportamenti, atteggiamenti e messaggi sui social che hanno lasciato presupporre che fosse pronta a lasciarlo. Shaila è stata accusata di non seguire Lorenzo su Instagram e per questa ragione si è diffusa la voce che lei volesse lasciarlo durante la finale. Sarà davvero così?