Lorenzo Spolverato attore di soap? La verità dietro al rumor su Il Paradiso delle Signore scatena i social.

Si parla ancora di Lorenzo Spolverato, che durante l’ultima edizione del Grande Fratello ha tenuto banco per tutti i mesi del reality. E ad oggi, nonostante il sipario sia calato il 31 marzo, il ragazzo è ancora sulla bocca di tutti, soprattutto per le voci di corridoio che lo coinvolgono di giorno in giorno. L’ultima? Secondo molti l’ex gieffino sarebbe entrato nel cast de Il Paradiso delle Signore come attore. Ma sarà vero? Andiamo a scoprirlo.

Il sogno di Lorenzo Spolverato era quello di finire sul piccolo e grande schermo, diventando a tutti gli effetti un attore. Già dal Grande Fratello non perdeva occasione per mostrare il suo “talento” recitativo, tanto che ad un certo punto anche Lory Del Santo lo ha sottoposto a – esilaranti – provini per la serie The Lady. Ma a stupire i fan è stata la voce su Il Paradiso delle Signore, serie seguitissima per via delle intricate vicende ispirate al romanzo di Émile Zola. Davvero Lorenzo Spolverato avrebbe le qualità per entrare nel cast? Ma soprattutto, davvero gli autori lo avrebbero chiamato?

Lorenzo Spolverato, la produzione de Il Paradiso delle Signore risponde secca: “Nemmeno lo conosciamo…“

I dubbi su Lorenzo Spolverato a Il Paradiso delle Signore sono stati chiariti in men che non si dica, per merito di blogtvitaliana.it che ha prontamente chiesto alla produzione della soap se fosse vero che l’ex gieffino che oggi sarebbe fidanzato, sarebbe pronto per diventare un nuovo attore del cast. La risposta è stata secca ma chiarissima: “A smentire categoricamente il suddetto rumor è la stessa produzione de Il Paradiso delle Signore che abbiamo deciso di contattare personalmente…“. Insomma, la produzione televisiva della serie Rai ha preso le dovute distanze dal rumor infondato, una fake news totale alla quale molti fan sono cascati. Anzi, gli autori hanno aggiunto di non conoscerlo nemmeno: “La produzione fa sapere che non conosce questo attore, che per altro non risulta nemmeno come guest…“.