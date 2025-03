Ormai si sa, Lorenzo Spolverato vuole fare l’attore. Lo ha detto sin dal primo momento in cui è entrato nella casa del Grande Fratello raccontando di aver fatto per tanto tempo il modello per poi cambiare rotta. Sfilare non lo faceva sentire bene per il fatto che stava troppo in silenzio e di conseguenza ha iniziato a pensare di poter fare l’attore. Questo desiderio lo ha portato fino alla puntata del Grande Fratello di giovedì 6 marzo 2025, quando il modello milanese è stato chiamato da Alfonso Signorini per una notizia.

“Un regista importante ha speso belle parole per te” ha fatto sapere il conduttore, mentre Lorenzo Spolverato aveva la bocca aperta dallo stupore. Prima di svelare il suo nome, Signorini ha sottoposto il modello ad una sfida, facendogli fare un provino davanti a tutto il pubblico. Le situazioni che doveva mettere in scena erano due, una drammatica e una comica dove Shaila, sua futura moglie (nel gioco) lo aveva abbandonato improvvisamente. Dopo la messa alla prova, Luca Calvani – che è a sua volta un attore – ha espresso il suo parere, dicendo che il modello ha sicuramente la faccia da attore.

Lorenzo Spolverato nuovo attore di The Lady? La confessione al Grande Fratello: “Io e Lory Del Santo ci conosciamo”

Ma veniamo a scoprire chi è il famoso regista che avrebbe ingaggiato Lorenzo Spolverato per una fiction. Dopo la sorpresa del Guru della moda, questa volta si tratta di Lory Del Santo, che ha rilasciato un’intervista dicendo di voler provinare il modello per “The Lady“, sua soap che è diventata un cult nel corso del tempo come del resto lo è il suo personaggio. Una volta saputa la notizia, Lorenzo Spolverato si è detto felicissimo di questa proposta da parte della regista, ammettendo di averla conosciuta già in passato. Sullo schermo compare infatti una foto dei due insieme, e ora non ci resta che attendere di vedere Lorenzo nei panni di uno dei protagonisti della webserie italiana che per ora ha raggiunto le due stagioni. Che dite, sarà un protagonista adatto per la fiction? Come se la caverà?