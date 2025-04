Lorenzo Spolverato contattato dalla redazione de Le Iene? Facciamo chiarezza. Dopo essere stato eliminato durante la finale del Grande Fratello, Lorenzo ha raggiunto Alfonso Signorini in studio per parlare della sua avventura nel reality. A quel punto, il conduttore gli ha chiesto quali fossero i suoi progetti futuri e se avesse intenzione di continuare a lavorare in televisione. In particolare, Signorini ha fatto riferimento al programma di Italia 1 “Le Iene“, domandandogli se gli piacerebbe fare l’invitato. In quel momento, quelle parole sono passate in sordina, senza ricevere troppa attenzione.

Poco fa, però, Amedeo Venza ha fatto una rivelazione che ha scatenato i fan degli “Shailenzo“. Subito dopo la finale, l’esperto di gossip aveva già accennato a possibili proposte televisive per Lorenzo dopo l’uscita dal GF. Di recente, poi, Venza ha parlato con alcune fan di Spolverato, rivelando che la redazione de Le Iene sarebbe interessata a far diventare il modello uno degli inviati della trasmissione nella prossima edizione. Si tratta di una notizia inaspettata, considerando le numerose polemiche in cui è stato coinvolto il 28enne negli ultimi mesi.

Lorenzo Spolverato potrebbe sbarcare a Le Iene? I dettagli

Stando a quanto raccontato da Amedeo Venza, Shaila avrebbe deciso di lasciare Lorenzo soprattutto per motivi lavorativi. A quanto pare, alcune persone avrebbero detto a Shaila che Lorenzo sarebbe stato radiato da Mediaset e, per continuare a lavorare in televisione, la ballerina avrebbe quindi deciso di lasciarlo per salvaguardare la propria reputazione. Dopo le polemiche con il Codacons e la Rai, Lorenzo era finito al centro di numerose critiche, scioccando la stessa Shaila una volta uscita dalla Casa.

Tuttavia, sembra invece che la sua personalità abbia attirato l’attenzione dei vertici della Mediaset e, in particolare, della redazione de Le Iene. Secondo recenti indiscrezioni, il modello potrebbe essere considerato per un ruolo come inviato nella prossima edizione del programma. In ogni caso, è necessario sottolineare che si tratta solamente d’indiscrezioni e che non c’è nulla di certo a riguardo. Difatti, resta poco chiaro come Amedeo Venza abbia ottenuto queste informazioni e al momento non ci sono certezze su un possibile ritorno di Lorenzo in televisione.