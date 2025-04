Shaila Gatta lascia Lorenzo Spolverato in diretta: colpo di scena al Grande Fratello

Lorenzo Spolverato accolto da un bagno di folla dopo la fine della sua esperienza al Grande Fratello. Ma, si proceda con ordine. Il percorso nella Casa più spiata d’Italia non è finito nel migliore dei modi per il gieffino. La finale, infatti, è iniziata con un colpo di scena che ha spiazzato tutti: Shaila Gatta lo ha lasciato in diretta. La ballerina è stata glaciale nei confronti di colui che dichiarava di amare fino ad una settimana fa, accusandolo di averla solo usata per andare avanti nel gioco e di averla trattata “come una pezza da piedi”. Sebbene da tempo in tanti pensavano che il loro fosse un rapporto tossico, questo cambiamento repentino dell’ex velina ha sollevato diverse domande.

Nei mesi, di fronte alle critiche di opinioniste, pubblico e persino di sua madre, Shaila ha sempre difeso la sua storia con Lorenzo, pur arrivando alla consapevolezza che non fosse più sana e che avessero bisogno di una pausa. Tuttavia, anche dopo la loro rottura, era rimasta al suo fianco, spiegando di non rinnegare nulla. Ieri, invece, sembra aver voluto chiudere definitivamente questo capitolo, chiarendo di non voler neanche confrontarsi in privato con lui e lasciando intendere di non provare più amore per il ragazzo. Ma, come ha reagito Lorenzo a tutto ciò?

Lorenzo Spolverato consolato dai fan dopo la finale del Grande Fratello: dettagli

Lorenzo Spolverato è rimasto ovviamente spiazzato dalle parole di Shaila Gatta, non aspettandosi un epilogo del genere per la sua avventura al Grande Fratello. Ricordiamo che, una settimana fa, la ballerina aveva lasciato la Casa più spiata d’Italia dicendo di amarlo e di voler rivederlo fuori per cercare di far funzionare la loro relazione. In questi giorni, infatti, Lorenzo ha ribadito più volte l’amore e la mancanza per l’ormai ex fidanzata, esclamando a gran voce di non vedere l’ora di viverla lontano dalle telecamere. Ma, stando alle parole di Shaila, i due non potranno avere neanche un confronto faccia a faccia, dato che l’ex velina ha chiarito di avergli già detto tutto in puntata.

Ad ogni modo, dopo la finale – in cui è classificato al quarto posto – Lorenzo è stato subito travolto dall’affetto dei fan. L’ex gieffino, una volta arrivato all’hotel, è stato accolto da un vero e proprio bagno di folla. Ad attenderlo, infatti, c’erano cori da stadio, applausi e persino uno striscione dedicato a lui. Da lì, Spolverato ha iniziato a scattare foto con tutti i presenti, ringraziando uno ad uno i suoi sostenitori. Ovviamente, mentre i fan lo riempivano di complimenti, non hanno potuto fare a meno di nominare anche Shaila.

Dopo la finale del Grande Fratello, Lorenzo ha ricevuto il “bentornato” da parte dei suoi fan, che l’hanno accolto con striscioni e regali. A quanto pare, la sorpresa era pensata anche per Shaila, sua fidanzata fino a pochi giorni fa. Tuttavia, la ballerina non si è presentata e avrebbe lasciato Roma poco dopo la finale, in compagnia della sua migliore amica. Fuori l’Hotel, Lorenzo ha ringraziato tutti per il supporto di questi mesi e ha anche commentato quanto accaduto con la Gatta in puntata. Lorenzo ha spiegato di non averla riconosciuta e di non comprendere ancora come abbia potuto avere un cambiamento simile nei suoi confronti.

“Ci pensate che saremmo potuti essere qui insieme a goderci tutto questo? Non era Shaila, non era la mia bambina. La bambina che la notte mi dava i bacini, non era lei stasera”, ha detto Lorenzo mentre parlava con una delle sue sostenitrici. Al che, le “Shailenzo” gli avrebbero parlato di una presunta manipolazione da parte della migliore amica dell’ex velina, che non avrebbe mai sopportato il modello. Ad ogni modo, per ora, Shaila è in ‘silenzio stampa’ e sembra essere più convinta che mai riguardo la sua scelta nei confronti di Spolverato.