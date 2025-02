Da quando è approdato al Grande Fratello Lorenzo Spolverato si è lasciato sfuggire importanti rivelazioni sulla sua sfera personale, alcune riguardano il suo passato ‘difficile’. Lui nella casa più spiata d’Italia ha parlato di una problematica situazione economica, di atti violenza e altre difficoltà. Tra le varie cose ha raccontato che dopo essere entrato a far parte di certe bande lo obbligavano a fare delle cose come missioni da portare a termine, rubare, ricevere e commettere violenza. Le cose però potrebbero essere molto diverse da come lui ha voluto far credere ai telespettatori.

A sbugiardare il gieffino ci ha pensato un suo amico che si è messo in contatto con Biagio D’Anelli. Al giornalista ha detto che le rivelazioni di Lorenzo Spolverato lo hanno fatto ridere. Il ragazzo ha fatto sapere che tra loro c’è solo un anno di differenza e si conoscono benissimo, il suo migliore amico era un compagno di classe del gieffino. Ha anche detto che loro sono persone di periferia mentre il modello è di Milano e appartiene alla classica famiglia perbene. Loro sentendo ciò che ha raccontato al Grande Fratello sono rimasti molto stupiti e quando uscirà dalla casa glielo dirà. Il ragazzo ha poi concluso dicendo: “Comunque lo conosciamo bene e sappiamo l’elemento che è”.

Biagio D’Anelli contattato anche da un familiare di Lorenzo Spolverato, al Grande Fratello ha mentito

Nelle scorse ore Biagio D’Anelli ha fatto sapere di aver parlato anche con un familiare di Lorenzo Spolverato, da parte sua ha ricevuto una bellissima mail nella quale ha confermato tutto quello che lui aveva già detto in tempi non sospetti. Lui si chiede come mai il gieffino ha parlato di un passato inventato e perché ha voluto far credere di aver vissuto un bruttissimo passato tra pistole e risse.

Il giornalista ci ha tenuto a far sapere che il familiare di Lorenzo Spolverato gli ha raccontato la verità e questa è ben diversa da quella raccontata da lui al Grande Fratello. La vicenda verrà fuori durante la prossima puntata del reality? Non ci resta che attendere per scoprire tutto quello che succederà.

