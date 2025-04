Lorenzo Spolverato sembra essere sempre più amareggiato per la fine della storia con Shaila Gatta. Com’è noto, i due giovani hanno iniziato una storia d’amore all’interno della Casa del Grande Fratello lo scorso ottobre, portandola avanti tra alti e bassi fino alla fine del programma. La passione tra di loro è scoppiata fin dal primo giorno ma, a causa di alcune incomprensioni, inizialmente Shaila era indecisa tra lui e Javier, avendo un flirt con quest’ultimo. Dopo un mese di convivenza, l’ex velina ha poi confessato di essersi innamorata di Lorenzo, fidanzandosi ufficialmente durante una “trasferta” in Spagna.

Da quel momento è nata una relazione turbolenta, segnata da continui tira e molla. Verso la fine del reality, però, i due sembravano aver ritrovato un certo equilibrio. Difatti, dopo la sua eliminazione in semifinale, Shaila aveva dichiarato a Lorenzo di amarlo e di aspettarlo fuori dalla Casa. Tuttavia, nel giro di una settimana, tutto è cambiato. Una volta tornata alla vita reale, l’ex velina ha spiegato di aver avuto modo di rivedere i video della loro storia con occhi diversi, capendo di aver vissuto un amore tossico e di non volere più stare con il modello. Non solo, l’ha anche accusato di averla usata per andare avanti nel gioco, non volendo più avere a che fare con lui.

Lorenzo Spolverato fa una dedica social a Shaila Gatta? I dettagli

La decisione ha spiazzato tutti, compreso lo stesso Lorenzo Spolverato. Dopo la fine del Grande Fratello, il modello ha deciso inizialmente di non esprimersi sulla situazione, spiegando di voler aspettare un confronto diretto con l’ex fidanzata prima di dire la sua opinione pubblicamente. Nei giorni a seguire, però, i due hanno continuato a vivere le loro vite separatamente e Shaila ha ricevuto numerose critiche da parte del web e degli ex fan della coppia. A quel punto, Lorenzo è intervenuto a sorpresa sui social per difendere la ballerina, chiedendo ai suoi follower di smetterla con gli insulti contro di lei. Inoltre, ha ribadito di volerle ancora molto bene.

Da quel momento, qualcuno ha ipotizzato che tra i due ci fosse stato un riavvicinamento. Peccato, però, che nei giorni successivi Lorenzo abbia prima tolto il bracciale “di coppia” e, poi, ieri sera, abbia condiviso sul suo canale Instagram la nuova canzone di Sfera Ebbasta e Shiva, “Neon”, che parla proprio di un amore finito. Un gesto che non è passato inosservato dato che, leggendo il testo, alcuni hanno ipotizzato che Lorenzo sia pentito degli errori commessi nella relazione con Shaila e che stia ancora sperando in un ritorno con lei. “Sbaglio e pretendo che torni… Ciò che trascuri non diventa tuo e non riesco a perdonarmi”, sono alcune delle frasi presenti nel brano e sottolineare dai sostenitori degli “Shailenzo”.