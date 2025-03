Lorenzo Spolverato continua, nel bene o nel male, ad essere uno dei grandi protagonisti del Grande Fratello. È stato eletto primo finalista, ma non tutto il pubblico del reality concorda con questo risultando, trovando in lui atteggiamenti spesso incoerenti e poco sinceri. Nelle ultime settimane, a renderlo ancora una volta protagonista è stata la rottura con Shaila Gatta, che sembrerebbe definitiva, anche se i due continuano a stare vicini e a scambiarsi tenerezze.

Fatto sta che, proprio le ultime vicende con Shaila sembra abbiano avuto un impatto forte su Lorenzo, che nelle ultime ore si è lasciato andare ad un lungo e silenzioso sfogo. Un filmato condiviso dal Grande Fratello lo vede, infatti, piangere disperato da solo in giardino. Un momento di sconforto che molti hanno associato alla fine della relazione con Shaila, altri, invece, ad un momento personale legato ad altro.

Pesanti critiche contro Lorenzo Spolverato: “Aggressivo, spettacolo inguardabile!”

Intanto, nella nuova rubrica di Alfonso Signorini dal titolo ‘Boom’, si è parlato proprio di Lorenzo Spolverato con la giornalista Grazia Sambruna, che ha aspramente criticato il concorrente del Grande Fratello. Il motivo? Gli atteggiamenti aggressivi spesso mostrati all’interno della Casa di Canale 5. “Non sopportiamo più di vedere questo ragazzo che prima del Grande Fratello faceva l’indossatore di pigiami da discount e dopo continuerà a fare quello, se lo prenderanno, comportarsi in modo così aggressivo.” ha esordito Sambruna, aggiungendo: “Fare Hulk la notte, andare in giro per la casa urlando e tirando pugni alle pareti… Soprattutto contro le donne, contro la fidanzata Shaila e le coinquiline donne della casa, è uno spettacolo inguardabile!”