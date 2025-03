Il Grande Fratello sta per terminare e molti degli inquilini stanno tracciando un bilancio del loro percorso nella casa più spiata d’Italia. Dopo la recente crisi di Shaila Gatta, che si è accorta di essere stata oscurata per tanto tempo dalla presenza di Lorenzo Spolverato, anche quest’ultimo è scoppiato in lacrime. La tensione si fa sentire e il modello milanese non è riuscito a trattenersi, piangendo in confessionale per le difficoltà che sta passando. Si sente sbagliato, dice che tutto quello che fa non va bene, come il rapporto che intrattiene con Chiara Cainelli.

“Se do un bacio a un’amica non va bene“, spiega – mi sono sempre sentito sbagliato, mi sento di aver avuto una relazione in cui mancava tutto“. Poi scoppia in un pianto disperato. Dopo lo sfogo, Shaila Gatta lo raggiunge e i due fanno il punto della situazione prima di una delle ultime puntate del Grande Fratello. “Penso che è giustissimo che tu come gli altri vada avanti nel tuo percorso“, dice Lorenzo Spolverato all’ex fidanzata. Poi continua: “Io come gli altri sono stato parte di un’esperienza del singolo, e mi porto nel cuore tutto“.

Crisi di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello, la rivelazione tra le lacrime: “Non mi interessa vincere”

Lorenzo Spolverato sta iniziando ad accusare il colpo dell’arrivo imminente della finale del Grande Fratello. Confidandosi con l’ex fidanzata Shaila Gatta le racconta tutte le sue paure: “Devo affrontare questo grande senso di colpa che ho“, dice il modello milanese. La ballerina lo abbraccia e lo consola, dicendogli di sfogarsi senza problemi. L’ex velina si reca poi in confessionale e spiega di essere felice che Lorenzo Spolverato si sia commosso, perchè è importante per lui e per una sua crescita personale. “Io sono entrato“, continua il modello – così come sono sincero, fuori da qui sono sincero e non mi interessa essere in finale e non mi interessa vincere“, racconta tra le lacrime e tra le carezze della sua ex fidanzata. Riuscirà a far fronte a questo momento di crisi?