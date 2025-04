Lorenzo Spolverato e le lacrime per Shaila Gatta

Lorenzo Spolverato non molla e continua a lanciare messaggi a Shaila Gatta che lo ha lasciato in diretta durante la finale del Grande Fratello. Per il modello milanese è stato un duro colpo a cui sta reagendo affidandosi all’affetto della famiglia e dei fan che lo stanno inondando d’amore. Dalla rottura, Lorenzo non ha mai detto una parola contro Shaila Gatta e anche durante l’incontro con i fan ha semplicemente ammesso di non aver visto una Shaila diversa. Tornato a Milano, sono tanti i regali che Lorenzo sta ricevendo dai fan a cui, oggi, ha inviato un ringraziamento attraverso il suo canale Instagram. Il modello milanese ha così pubblicato un video in cui apre una scatola piena di fotografia sue e di Shaila. Nel mostrare qualche immagine, l’emozione di Lorenzo è visibile e il modello fatica a trattenere le lacrime.

“Grazie a tutti gli Shailenzo per tutto questo”, dice mentre mostra le foto di coppia. “Qua ci sono non so quante foto nostre, è tutto meraviglioso perché conservo tutto. Vi ringrazio da parte di entrambi perché questo supporto non è da dare per scontato. Siete la nostra parte di vita. Vi ho portato nel cuore e continuo a portarvi nel cuore indipendentemente da quello che succede. Sicuramente è un momento difficilissimo ed emozionante però, non dandolo per scontato, credo che sia una delle emozioni più forti e quindi volevo ringraziarvi tanto”, conclude Lorenzo che continua ad indossare il nastro bianco che aveva anche Shaila e l’anello che gli aveva regalato quest’ultima oltre alla collana con la lettera S che gli hanno regalato i fan.

L'appello del web a Shaila Gatta per un confronto con Lorenzo Spolverato

Il video di Lorenzo Spolverato palesemente emozionato e toccato nel vedere le foto con Shaila Gatta, arrivato dopo un messaggio social che sta facendo sognare i fan, è diventato immediatamente virale su X dove gli utenti che, da giorni, commentano la fine della relazione tra gli Shailenzo, rivolgono un appello a Shaila affinché conceda a Lorenzo almeno un confronto. “Ti prego Shaila parlaci almeno perché stiamo soffrendo”, scrive una ragazza. Un’altra, con un po’ di ironia, aggiunge: “Questo è pazzo. Si è davvero dimenticato di essere stato lasciato”. E ancora: “bacia la scatola ,piange rivedendo le cose, non toccatemi grazie! non ce la faccio più”, “Lui ha l’anello perché si sente ancora impegnato”, “una pugnalata avrebbe fatto meno male”.

Dall’altra parte c’è anche chi invita i fan a non fare più regali di coppia a Lorenzo perché ricordandogli continuamente la relazione, non lo aiuterebbero ad andare avanti: “Smettetela di fargli regali di coppia, non lo aiutate così”, “Basta con i regali di coppia, pensate solo a lui”.

ti prego shaila parlaci almeno perché stiamo soffrendo più di gesù cristo sulla croce dio santo 🤧🤧pic.twitter.com/pa3AGEu5Zc — Tilde (@tilde22_) April 4, 2025

bacia la scatola,piange rivedendo le cose, non toccatemi grazie!😭

non ce la faccio +💔 (e in tutto ciò non ci sto capendo un cazzo)#shailenzo pic.twitter.com/t1JqzkzlGO — Asia❤️ 57% (@lapiusimpatica1) April 4, 2025