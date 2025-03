Lorenzo Spolverato e le lacrime per Shaila Gatta

Malinconia e sconforto per Lorenzo Spolverato che, dopo la decisione di Shaila Gatta di chiudere, dopo quattro mesi, la loro relazione, sente sempre di più la sua mancanza. Nonostante i due abbiano trovato un punto d’incontro non rinunciando totalmente al loro legame e cercando di trascorrere anche del tempo insieme per provare a capire gli errori fatti quando stavano insieme, Lorenzo non nasconde che vorrebbe tornare con la ballerina. Dopo aver trascorso la giornata di ieri sempre con lei, questa mattina, si è svegliato malinconico e pensieroso. Da solo in giardino, viene raggiunto dall’amica chiara a cui confessa il proprio stato d’animo.

“Ieri sera, sono venuto in doccia e c’eravate voi e mi sono sentito in difficoltà perché penso che lei voglia stare con voi e che in certi momenti non gradisca la mia presenza e quindi quando ho bisogno di affetto lo cerco in Giglio, in voi perché altrimenti starei attaccato tutto il giorno a lei”, dice tra le lacrime.

Lorenzo Spolverato e la confessione a Shaila Gatta

Poco dopo, in giardino, arriva anche Shaila che, istintivamente, abbraccia Lorenzo che stringe tra le braccia l’ex fidanzata a cui confessa di aver avuto un momento di sconforto e di sentirsi in difficoltà non sapendo cosa fare. Shaila lo rassicura svelandogli di sentirsi allo stesso modo. “Oggi avrei voluto ballare la bachata con te ma ti ho visto da solo e ho pensato che fossi nervoso e quindi non sono venuta perché non ero pronta ad un rifiuto”, ammette l’ex velina.

Lorenzo, inoltre, le svela di essere andato da lei anche la scorsa notte per salutarla ma avendo visto anche Chiara nel letto ha evitato di avvicinarci. “Ma perché non sei venuto? Sai che ti accolgo a braccia aperte”, ha aggiunto Shaila. I due, poi, si sono concessi un lungo abbraccio sempre più consapevoli di non riuscire a stare lontani.

