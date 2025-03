Lorenzo Spolverato: il crollo e le lacrime per Shaila Gatta

Crollo di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. Il modello milanese sta facendo fatica ad accettare l’eliminazione di Shaila Gatta che non è riuscita a conquistare un posto in finale. Dopo aver fatto le valigie e aver conservato per sè qualche oggetto di Shaila come la sua giacca e il profumo, Lorenzo si è allontanato da tutti crollando nel letto con la fotografia di Shaila al suo fianco. Dopo il risveglio, ha raggiunto il giardino dove una canzone di Ultimo l’ha fatto definitivamente crollare. Mentre nella casa risuonavano le note di “Quel filo che ci unisce”, la canzone che Shaila gli ha dedicato dopo le prime settimane che stavano insieme, Lorenzo si è lasciato andare alle lacrime.

Grande Fratello, la replica del direttore di canale 5 al Codacons: "Non è trash"/ "Bollare un programma..."

Mentre cantava la loro canzone, Lorenzo non è riuscito a trattenersi. Tra le varie lacrime ha urlato anche un “ti amo” a Shaila di cui sente profondamente la mancanza che, però, gli sta facendo capire anche il grande sentimento che nutre nei suoi confronti.

Lorenzo Spolverato e il futuro con Shaila Gatta

Concluse le canzoni di Ultimo, Lorenzo Spolverato è rimasto in giardino a chiacchierare con Mariavittoria Minghetti. “Dove sarà Shaila ora?”, chiede Mariavittoria. “Sarà a fare aperitivo con Federica, la sua migliore amica e la famiglia. Magari è a Mergellina dove vorrei essere io con lei”, è stata la risposta di Lorenzo. “Tu andrai primo a Milano”, dice la Minghetti secondo la quale Shaila potrebbe andare con lui. “Visto che lei ha già visto i genitori, potrebbe venire con te a Milano”, dice ancora Mariavittoria mentre Lorenzo sorride con gli occhi sognanti.

Lorenzo Spolverato, la reazione all'uscita di Shaila Gatta/ "Non vedo l'ora di vederla. Non ha mai avuto..."

Per il modello milanese, dunque, gli ultimi giorni nella casa si stanno rivelando più difficili del previsto. Senza Shaila e con la testa rivolta a lunedì quando potrà riabbracciarla, Spolverato sta occupando il tempo pulendo e sistemando casa.