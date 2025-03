Lorenzo Spolverato e la proposta a Shaila Gatta di “provarci” con Emanuele Fiori al Grande Fratello

Al Grande Fratello è emerso un clamoroso scoop, sganciato da una rivelazione di Mariavittoria Minghetti e riferito a Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Secondo la concorrente, infatti, diverso tempo fa Lorenzo avrebbe invitato Shaila a creare appositamente una ship con Emanuele Fiori, ex concorrente del reality; Spolverato si dice all’oscuro di tutto, ma gli autori sono riusciti a scovare il filmato “incriminato” che viene mostrato in diretta.

“Lorenzo ha appena detto: ‘Non vuoi provare a dare tu una speranza a Lele e ci provi per una settimana?‘“, le parole di Shaila ripetute nel filmato, risalente allo scorso gennaio, dopo che il fidanzato si era levato il microfono. Dopo la clip, Lorenzo ammette: “Io non ricordo. Era una battuta tipo ‘provaci per una settimana con Lele’“. Tuttavia Alfonso Signorini lo mette alle strette: “Ma perché dici alla tua fidanzata ‘Fai una settimana con Lele’ se non per fare una clip?“. Il concorrente a quel punto si difende: “Sono passati mesi, le parole di Mariavittoria non sono quelle perché non ho mai detto a Shaila di fare una clip con Lele“.

Lorenzo Spolverato “smascherato” da una clip: “Stavamo giocando…“

Alfonso Signorini, cercando di chiarire la situazione, ipotizza che Lorenzo Spolverato abbia rivolto quella proposta a Shaila Gatta proprio per creare una dinamica al Grande Fratello, ma il modello milanese nega: “Non è così, ci penso e dico: perché avrei dovuto fare questo? Forse era una battuta, stavamo giocando“. Anche l’ex Velina ammette di non ricordare quell’episodio, risalente a tanto tempo fa: “Guardando questo video, neanche me lo ricordavo. Era un gioco di gelosia“.

Dopo un iniziale smarrimento, tuttavia, Lorenzo torna sui suoi passi e offre la sua versione dei fatti: “Penso di essermi ricordato. In quel periodo lì c’entrava Chiara: Lele aveva preso il due di picche da Chiara. Ma quella era stata una battuta, non era per clip, giocavamo“. Anche Shaila ammette di non avere nulla di cui recriminare: “Io sono a posto con la mia coscienza. Lui mi ha fatto questa battuta e, dato che sono permalosa, me la sono presa. Perciò gli ho risposto in quel modo, ma era un gioco tra di noi“.