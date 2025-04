A distanza di dieci giorni dalla fine del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato continua ad essere al centro dell’attenzione. Dopo essere stato lasciato in diretta da Shaila Gatta, ogni giorno continuano ad emergere nuovi dettagli e retroscena dietro questa rottura, che ha spiazzato tutti. Fino ad ora, l’unica a parlare è stata l’ex velina, la quale ha attaccato l’ex fidanzato in un’intervista su Chi, definendolo “narciso e insicuro” ed escludendo qualsiasi possibilità di un ritorno. Dal canto suo, Lorenzo non ha ancora detto la sua, chiarendo solo in una storia Instagram di voler avere un confronto privato con la ballerina prima di esprimersi pubblicamente.

Nel frattempo, però, c’è chi ha pensato di parlare al posto suo, creando un profilo fake su X con il suo nome. Nelle ultime ore, infatti, un account X ha rubato la sua identità e ha iniziato a scrivere una serie di post contro Shaila, accusandola di non averlo mai amato e rivolgendole insulti piuttosto pesanti. A quel punto, alcuni utenti hanno iniziato a credere che si trattasse davvero del vero Lorenzo, anche perché solo poche ore prima la stessa Shaila aveva creato il suo profilo ufficiale su X.

Lorenzo Spolverato, spunta un profilo fake su X: ecco cos’è successo

Poco dopo, Lorenzo Spolverato è venuto a sapere dell’esistenza di questo account e, di conseguenza, ha subito voluto far chiarezza. Il modello ha pubblicato una storia Instagram con scritto: “Quando mi mandano profili falsi su X col mio nome e insultano tutti… Vi svelo una dolce ma triste verità, non ho x, non so cosa sia e non lo scaricherò mai. A tutti quelli che pensano che sia io, mettetevi il cuore in pace, non ho profili su X, baci”. Insomma, l’ex gieffino ha categoricamente smentito il tutto. Non solo, ha anche specificato di non avere intenzione di sbarcare sul vecchio Twitter, social dove sono presenti molti dei suoi fan, nonché dei suoi haters.

Lorenzo preferisce rimanere solo su Instagram, evitando così di entrare nelle dinamiche tra i fandom del Grande Fratello, le quali avvengono maggiormente su X. Nonostante questa smentita, la situazione tra Shaila Gatta e Lorenzo non sembra essere migliorata. Dopo l’intervista della ballerina, Spolverato ha preferito rimanere in silenzio, spiegando però di star attraversando delle giornate difficili. Per ora, i due sembrano non essere ancora in contatto, escludendo sempre di più le possibilità di un confronto o un chiarimento.