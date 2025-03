Lorenzo Spolverato in crisi al Grande Fratello: la sorpresa di mamma Cristina

Al Grande Fratello non sono stati giorni semplici per Lorenzo Spolverato, entrato in una profonda crisi dove non sono mancati urla e pianti, litigi con i coinquilini e la decisione presa di comune accordo con Shaila Gatta di interrompere temporaneamente la loro relazione. Il concorrente è visibilmente stanco ma, dopo giorni complicati, questa sera è arrivata per lui una bellissima sorpresa dall’esterno: l’incontro con mamma Cristina.

“Sono venuta a dirti che sei molto stanco“, ammette guardando in volto suo figlio, freezato dagli autori. Il consiglio per lui è di sciogliersi di dosso la tensione, divertirsi e vivere questi ultimi frangenti di reality nella spensieratezza: “Sei arrivato a un buon punto, ti devi riposare e lasciarti scivolare tutto. Divertiti, tieni duro e tranquillizzati: sei arrivato dove era giusto che tu arrivassi, hai dato tantissimo a questa Casa, quindi adesso ti devi solo divertire“.

Lorenzo Spolverato e il consiglio di mamma Cristina: “Resisti e divertiti“

“Sono stanco, non riesco a dormire, dormo poco“, ammette Lorenzo Spolverato dopo essere stato sfreezato, commentando la stanchezza dell’ultimo periodo al Grande Fratello. Mamma Cristina conferma: “Un po’ si vede dagli occhi e dal viso che è stanco, e un po’ da quegli atteggiamenti che non sono da lui quando si altera“. Il concorrente ammette di aver spesso ecceduto in determinate reazioni nell’ultimo periodo: “Mi ci ritrovo in queste parole: ho raggiunto un livello in cui, quando accadono delle cose, la percezione è diversa“.

In riferimento poi alla decisione di Lorenzo e Shaila di interrompere la relazione, mamma Cristina confessa: “È una loro decisione, non posso mettermi in mezzo. Dico solo che si vede questo grande amore, poi è una loro decisione, io non mi metto in mezzo“. Infine, prima di salutarsi, il modello riabbraccia la madre e le bacia le mani, ammettendo: “Avevo bisogno di te“. Lei gli rivolge così un ultimo messaggio di incoraggiamento: “Resisti, divertiti, manca poco, guarda dove sei arrivato, in finale! Devi essere fiero di te“.