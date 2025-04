Lorenzo Spolverato torna sui social dopo la fine del Grande Fratello. Lunedì, 31 marzo, è finalmente giunta al termine la 18esima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. La vincitrice è stata Jessica Morlacchi, seguita sul podio da Helena Prestes e Chiara Cainelli. Lorenzo, grande favorito da mesi, si è dovuto accontentare del quarto posto, venendo battuto dalla Cainelli. Ma, la mancata vittoria non è stata sicuramente la parte più deludente della sua serata. All’inizio della finale, infatti, è stato lasciato in diretta da Shaila Gatta dopo circa sei mesi di relazione nella Casa.

Una decisione che ha spiazzato Lorenzo, il quale ha dichiarato di non aver ancora capito cosa sia successo alla sua ex fidanzata e di non riuscire più a riconoscerla. Ma, come sta affrontando ora Spolverato i primi giorni fuori dalla Casa più spiata d’Italia? Subito dopo la finale, il modello è stato travolto dall’affetto dei suoi fan, che l’hanno accolto con striscioni e cori. Successivamente, è tornato a Milano dalla sua famiglia, che allo stesso modo gli ha dato il benvenuto con regali e sorprese. Ieri, poi, ha ripreso in mano il suo profilo Instagram, spiegando il suo stato d’animo attuale.

Lorenzo Spolverato torna sui social: la reunion con gli ex coinquilini del Grande Fratello

Ieri, mercoledì 2 aprile, Lorenzo Spolverato ha passato la sua prima serata post-Grande Fratello in compagnia di alcuni suoi ex coinquilini: Stefano Tediosi, Federica Petagna e Michael Castorino. I quattro ex gieffini hanno cenato insieme e hanno documentato la serata tra video e foto social. In particolare, Spolverato ha condiviso un video in cui canta e scherza insieme ai suoi amici, ringraziandoli per il supporto che gli stanno dando in questo momento. Sul suo canale Instagram, il modello ha espresso gratitudine anche nei confronti dei suoi fan, promettendo loro di essere più attivo sui social.

“Hey, tra poco torno operativo, non vedo l’ora di abbracciarvi tutti. Giorni difficilissimi… il vostro supporto è unico e menomale che ho questi amici su cui ho sempre creduto. Menomale che esistete”, ha scritto Spolverato. Per il momento, il 28enne non si è ancora pronunciato sulla rottura con l’ex fidanzata Shaila Gatta, la quale a sua volta, ha spiegato ai propri follower di voler prendersi del tempo per sé stessa prima di tornare operativa sui social. Ad ogni modo, è probabile che Lorenzo dirà meglio la sua durante l’intervista a Verissimo, dove dovrebbe partecipare insieme agli altri finalisti del GF.