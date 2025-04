Lorenzo Spolverato chiude la storia con Shaila Gatta: lo sfogo

Per Lorenzo Spolverato è tempo di fare i conti con la realtà, l’ex gieffino si gode la vita vera fuori dal Grande Fratello, senza Shaila Gatta. L’ex velina di Striscia la notizia ha lasciato in diretta nazionale Lorenzo Spolverato, che si è sfogato dopo qualche giorno di silenzio. Intervenuto sui social, l’ex gieffino ha chiarito il suo punto di vista sulla questione, anche se non si è sbilanciato troppo per il momento, ammettendo che preferisce un chiarimento: “Nel rispetto dei miei sentimenti e per la relazione che c’è stata, non ho intenzione di aggravare ulteriormente la situazione. Per cui decido di riflettere e aspettare un confronto prima di esporvi eventuali pensieri a riguardo, a differenza di chi approfitta della situazione per criticare e giudicare qualcosa che non conosce”.

Helena e Javier festeggiano il mesiversario/ La speciale dedica dopo il Grande Fratello

Lorenzo Spolverato per adesso si riserva dunque la possibilità di un confronto con Shaila Gatta, per poi dire la sua verità: Considerando che non è facile rimanere impassibile a tutto ciò che leggo e che sento quotidianamente, scelgo comunque di non farmi influenzare ma di pensare e agire sempre con la mia testa e il mio cuore come ho sempre fatto e dimostrato” le parole via social del modello e aspirante attore che dunque nei prossimi giorni potrebbe nuovamente rompere il silenzio.

Oroscopo settimanale, previsioni 8-15 aprile 2025/ Sagittario al top, Ariete vola

Lorenzo Spolverato pronto per un incontro con Shaila Gatta?

Non è da escludere dunque che nelle prossime ore Lorenzo Spolverato possa ritrovare Shaila Gatta, a distanza di oltre una settimana dalla fine della relazione al Grande Fratello, ufficializzata dalla stessa gieffina.

“Considerando che non è facile rimanere impassibile a tutto ciò che leggo e che sento quotidianamente, scelgo comunque di non farmi influenzare ma di pensare e agire sempre con la mia testa e il mio cuore” ha proseguito ancora Lorenzo Spolverato che negli ultimi giorni abbiamo visto in compagnia di alcuni suoi ex compagni di gioco, come Yulia e Giglio, ma anche Federica Petagna e Stefano Tediosi.

Elena Barolo, doppio senso a The Couple: "Ho un debole per gli uccelli"/ Blasi spiazzata: "Volatili intendi?"