Lorenzo Spolverato si sfoga e replica alle critiche: ecco cos'ha detto

Lorenzo Spolverato sbotta sui social. Negli ultimi giorni, l’ex concorrente del Grande Fratello è finito al centro del gossip dopo essere stato avvistato insieme a quella che sembrerebbe essere la sua nuova fidanzata, Ilaria. I due avrebbero trascorso una vacanza in Sicilia, evitando però di mostrarsi apertamente insieme sui social. Alcune mosse ambigue di Lorenzo hanno infastidito i fan e attirato diverse critiche, tra cui quelle dell’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni. Quest’ultimo, attraverso il suo profilo Instagram, ha accusato Spolverato di mancare di chiarezza nei suoi comportamenti.

Le critiche si sono intensificate dopo alcune indiscrezioni che hanno fatto storcere il naso ai fan. Difatti, pare che Lorenzo abbia regalato alla presunta nuova fidanzata Ilaria un braccialetto che gli era stato donato proprio dai suoi sostenitori. Non solo, secondo alcune voci, avrebbe dato a lei anche altri regali ricevuti dal fandom. Ma, non è tutto. Pugnaloni, riprendendo una storia di Deianira Marzano, ha aggiunto ulteriori dettagli: “A Lorenzo le fan avevano regalato un gioco erotico e lei lo ha postato, ma ha cancellato subito la storia”.

Lorenzo Spolverato si sfoga sui social: la replica alle critiche

A questo punto, Lorenzo Spolverato ha quindi deciso di replicare, pubblicando un lungo sfogo sul suo profilo Instagram. “È lui il gossipparo del giorno? Io non lo conosco e non l’ho mai visto. L’unico nostro scambio risale al 2018, una chat chiusa con un cuoricino. Poi, dopo il GF, mi riscrive con tanto di vocale e numero in allegato. Tanti impegni, mille cose, non ho risposto. Magari voleva il mio numero? Probabilmente avrebbe evitato tutto questo”, ha scritto.

Dopodiché, ha aggiunto: “Capisco che il gossip sia un mestiere (2025, wow), ma farlo con un pizzico di stile, rispetto e dignità, non guasterebbe. Inventare storie, coinvolgere persone che non c’entrano e spargere odio a caso… più che gossip sembra teatro dell’assurdo. E no, non è guerra social, primo e ultimo messaggio in cui gli do delle spiegazioni, più che altro per capire, ma tutta questa frustrazione? Non vai al mare? L’importanza gliela do solo per trasparenza. E mentre qualcuno si agita, mm buono il grissino”.