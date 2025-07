Lorenzo Spolverato, reduce da un intenso viaggio in Africa, ha raccontato sui social una sorta di rinascita spirituale: “Niente più maschere…”.

L’ultima edizione del Grande Fratello, al netto dei tanti protagonisti che sono riusciti a mettersi in evidenza, conosce forse un volto rappresentativo per eccellenza: Lorenzo Spolverato. In più occasioni è stato lui il baricentro delle dinamiche, delle discussioni; soprattutto quando a prendersi la scena è stata la liaison – tormentata nel finale – con Shaila Gatta. Ultimata la storia d’amore e messa alle spalle l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia, l’ex gieffino ha deciso di concedersi un viaggio rigenerante non solo dal punto di vista fisico ma soprattutto introspettivo.

Spolverato ha scelto l’Africa, una terra che scandita dalla contraddizione tra bellezze naturali e condizioni di povertà estreme per diverse popolazioni radicate nel territorio. Il contatto con quella realtà ha innescato in Lorenzo Spolverato una riflessione profonda, intensa e forse una sorta di rinascita spirituale come testimoniato da quanto raccontato sui social proprio nelle ultime ore.

“Africa, mi hai già rapito il cuore ed è solo l’inizio”, scriveva qualche giorno fa Lorenzo Spolverato sui social quando ancora era nel pieno di quel viaggio ricco di emozioni. Ora, al rientro in Italia, avverte già il “mal d’Africa” e soprattutto la percezione di una sorta di rinnovamento spirituale indotto proprio da questa avventura. “…Dopo un viaggio così tutto il resto sembra più lontano e più finto”, queste le parole dell’ex volto del Grande Fratello – come riporta Isa e Chia – dopo aver spiegato l’impatto che questo viaggio in Africa ha avuto sulla sua percezione: “Non è solo nostalgia; è qualcosa che ti cambia, ti ricorda cosa conta davvero”.

Lorenzo Spolverato, dal ‘mal d’Africa’ all’annuncio: “Inseguiamo like e commenti, ora seguo un’altra strada…”

Non è certo una novità il clichè del viaggio esotico che ti cambia le prospettive di vita; un racconto inflazionato del contatto con una realtà lontana dalla propria che innesca una rivoluzione spirituale. “In questi giorni sento il bisogno di stare lontano da tutto e da tutti; non è tristezza ma consapevolezza, è il coraggio di fermarsi e restare con sé stessi”. Parole che rimandando ad ambientazioni quasi cinematografiche, romanzesche; che forse perdono di ‘potenza’ quando la riflessioni si sposta sulle derive dei social dove, per l’appunto, Lorenzo Spolverato ha deciso di raccontare questa sua mutazione spirituale.

“I social ci risucchiano; inseguiamo like, commenti, qualcosa che ci dica che andiamo bene”, prosegue così Lorenzo Spolverato – sempre dal web – “L’Africa ti svuota dalle apparenze, ti toglie le maschere… Tornare da lì ti fa sentire fuori posto in un mondo dove tutto è immagine e poca essenza”. Dunque, l’ex protagonista del Grande Fratello sembra aver capito grazie al recente viaggio di voler prendere maggiori distanze dalle apparenze che spesso lambiscono il mondo dei social; resta però la riflessione su come determinati processi mentali, svolte esistenziali, avrebbero forse maggiore credibilità se non ‘ostentati’ proprio sui social. Lorenzo Spolverato – come racconta Isa e Chia – ha poi concluso: “E se qualcuno ha qualcosa da dire solo per ferite, che lo faccia pure. Io scelgo la strada opposta, crescere, capire e liberarmi”. In ogni caso, si suppone che per un periodo non vedremo shooting e aggiornamenti quotidiani in stile get ready with me con protagonista Lorenzo Spolverato.