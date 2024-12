Lorenzo Spolverato dopo la rottura con Shaila Gatta: “Dentro di me cose irrisolte“

La storia d’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello 2024 è ormai giunta ai titoli di coda. La coppia negli ultimi giorni è andata incontro ad una profonda crisi e ha deciso di interrompere la relazione; un argomento che viene ampiamente dibattuto questa sera in puntata, con tanto di giudizio di Eva Grimaldi, sino a quando sono i due diretti protagonisti a mettersi a confronto e spiegare ad Alfonso Signorini cosa non ha funzionato.

“Mi sono accorto che è troppo grande questo amore da gestire: io non mi sento pronto per questo“, ammette Lorenzo con un tono di amarezza. “Sono un disastro io nelle relazioni, e questa è un po’ la conferma. Io voglio andare avanti, pensare di costruirmi un futuro, poi arrivo lì e questa cosa mi travolge e mi sento un bambino piccolo. Dentro di me porto cose che ancora non ho risolto. Per esempio, quando mi sento schiacciato dalla sua personalità travolgente“.

Shaila Gatta: “Non so se sarò disposta ad aspettarlo“

Lorenzo Spolverato negli ultimi giorni è andato incontro ad un profondo malessere interiore, legato soprattutto a cose irrisolte dentro di lui. Anche questo ha causato una frattura nel rapporto con Shaila Gatta, la quale specifica di aver fatto di tutto per salvare il rapporto: “Questo suo malessere l’ho colto, a saperlo prima… Io non posso fare niente. Ricomincerei ma non tra un’ora perché non mi fido più, non di lui come persona, ma per paura di essere ferita di nuovo“.

Arrivano poi le reciproche confessioni, con l’ex Velina che ammette “Io lo amo ancora, tantissimo“, e lui che conferma: “Anche io“. Alfonso Signorini, nella speranza che le cose possano sistemarsi, chiede loro se ci potrà essere un futuro e una seconda opportunità per il loro amore. Se Lorenzo è positivo da questo punto di vista, “Sì, potrà esserci futuro“, Shaila è invece più scettica: “Non so se sarò disposta ad aspettarlo. Devo imparare a lasciar andare, ma una cosa è chiara: la priorità di Lorenzo al momento non è l’amore ma il suo percorso“.

