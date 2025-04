Lorenzo Spolverato rivela la verità sul rapporto attuale con Shaila Gatta. Com’è noto, durante i sei mesi trascorsi al Grande Fratello, i due hanno vissuto un’intensa e travagliata storia d’amore. Tra tira e molla, dichiarazioni d’amore e momenti di passione, la loro relazione ha fatto discutere e ha alimentato le dinamiche per gran del reality. Sembravano aver finalmente trovato un equilibrio nei giorni finali del percorso, ma tutto è cambiato con l’eliminazione di Shaila durante la semifinale. Una volta fuori dal gioco, l’ex velina ha capito di non voler più portare avanti quel tipo di relazione, lasciando Lorenzo in diretta.

Durante la finale, Shaila ha rivolto pesanti accuse al modello, mostrando una rabbia inaspettata nei suoi confronti. A seguito della fine del reality, però, la situazione tra Lorenzo e Shaila sembra essersi calmata. Lo scorso 11 aprile, Spolverato è riuscito a mettersi in contatto con lei, e i due hanno avuto una lunga videochiamata di circa quattro ore. Durante il confronto, gli “Shailenzo” avrebbero chiarito pacificamente le loro divergenze. Tuttavia, nonostante ciò, la ballerina avrebbe ribadito di non voler tornare con lui, chiudendo la storia.

Dopo il confronto con Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato è intervenuto in una diretta su Instagram, dove ha raccontato di avere ancora il desiderio di rivederla. Ma, ha spiegato di aver scelto di mettere un punto alla loro storia, nel rispetto della volontà dell’ex fidanzata. Successivamente, l’ex gieffino è approdato a Napoli – città di Shaila – per partecipare ad un raduno con i suoi fan. Durante la permanenza nel capoluogo partenopeo, i sostenitori degli “Shailenzo” hanno colto l’occasione per incitarlo a cercarla e organizzare finalmente un incontro dal vivo. Addirittura, alcuni hanno puntato il dito contro Michael Castorino, amico di Lorenzo, insinuando che fosse lui ad ostacolare un possibile riavvicinamento tra i due.

Alla luce di tutto ciò, Spolverato ha voluto difendere Castorino, spiegato di aver effettivamente tentato d’incontrare l’ex velina, ma di essere stato rifiutato da lei: “Micheal ha proposto anche un incontro dal vivo a Shaila, ma lei ha rifiutato. Lui è un mio grandissimo amico, quindi figuratevi se va a dividere la coppia, lui mi sta semplicemente vicino. Le decisioni sono state prese da entrambi, Mike non c’entra niente, ci ha solo aiutato, quindi basta”. Insomma, la Gatta sembra essere ormai irremovibile, lasciando poche speranze per una riconciliazione tra gli Shailenzo.