Lorenzo Spolverato rassegnato dopo la fine della storia con Shaila Gatta. Com’è noto, lo scorso 31 marzo, l’ex velina ha lasciato in diretta Lorenzo durante la finale del Grande Fratello, lasciando tutti spiazzati. I due, infatti, hanno vissuto nella Casa per sei mesi una storia piena di alti e bassi nella Casa, facendosi ripetute dichiarazioni d’amore. Dopo essersi allontanati per alcune settimane, l’ex coppia si era poi riavvicinata pochi giorni prima della semifinale, puntata nella quale Shaila è stata eliminata dal reality. Subito dopo la sua uscita, la ballerina ha ribadito il suo amore per Lorenzo, dicendogli di aspettarlo fuori.

Nel giro di una settimana, però, tutto è cambiato. Shaila ha spiegato di aver riacquistato lucidità fuori dalla Casa, rendendosi conto di aver vissuto un amore tossico e lanciando pesanti accuse a Lorenzo, definendolo un “narcisista insicuro” e lasciandolo. Inizialmente, Spolverato è rimasto senza parole, non esprimendosi pubblicamente sulla situazione e difendendo l’ex fidanzata dagli attacchi dei fan. Pochi giorni fa, però, ha rilasciato un’intervista al settimanale di Chi, dichiarando di essere ancora innamorato di Shaila.

Lorenzo Spolverato si ‘arrende’ con Shaila Gatta: il messaggio social segna la fine degli “Shailenzo”?

Nell’intervista rilasciata a Chi, Lorenzo Spolverato ha svelato di amare ancora Shaila Gatta e di aver provato a contattarla, non ricevendo nessuna risposta da parte sua. Per questo, ha lanciato un appello tramite il giornale, chiedendo di dargli l’opportunità di spiegarsi e di avere un confronto lontano dalle telecamere. Dopo lo scontro durante la finale, infatti, i due non si sarebbero più visti, non avendo quindi l’opportunità di chiudere la relazione privatamente. Insomma, nonostante tutto, Lorenzo sembrava ancora nutrire la speranza di poter ricucire il rapporto con Shaila.

Tuttavia, nelle ultime ore, il modello sembra essersi rassegnato definitivamente. Ieri, giovedì aprile, Shaila è tornata a Milano per partecipare ad una festa di compleanno. A quel punto, Lorenzo ha pubblicato sul suo canale Instagram una frase che in molti hanno interpretato come un messaggio diretto all’ex velina: “Ho sempre amato una frase latina, ma non ho mai trovato il momento giusto per usarla. Ad Maiora. Per me è preziosa”. Un’espressione che significa letteralmente “verso cose più grandi” e che, secondo i fan, suona come un addio definitivo a Shaila, dopo un probabile ennesimo silenzio da parte sua. Che sia davvero arrivata la fine degli Shailenzo? Chissà…