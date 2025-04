Lorenzo Spolverato, nuova replica agli attacchi dopo il Grande Fratello

Ancora una volta sui social, Lorenzo Spolverato coglie l’occasione e rompe il silenzio dopo il Grande Fratello. Finito troppo spesso nel mirino, il modello e aspirante attore ha detto la sua sulle illazioni recenti che ha letto dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia, Lorenzo Spolverato è intervenuto via social, dove ha chiarito un punto che ha ritenuto fondamentale:

“Costretto a smentire insinuazioni sulla mia sessualità, ribadisco ancora una volta che non esiste nessun uomo con cui io abbia intrattenuto una relazione e non ho nessuna frequentazione in corso, nemmeno con un’altra donna. Tutto quello che gira sui social, in particolare su TikTok, è frutto dell’immaginazione delle persone” le parole di Lorenzo Spolverato su Instagram dopo l’intervento delle scorse ore nel quale ha chiesto rispetto nei confronti di Shaila Gatta.

Lorenzo Spolverato difende Shaila Gatta: le parole dopo le accuse

Nei giorni scorsi il modello e aspirante attore ha detto la sua su Shaila Gatta, chiedendo rispetto nei confronti dell’ex velina di Striscia la notizia, finita sotto attacco. L’ex gieffino, sempre sfruttando i suoi profili social, ha tuonato:

“Gli insulti, le critiche pesanti, l’esagerazione dell’odio social generale e nei confronti di Shaila, io non lo accetto e non voglio che avvenga. Dietro a un personaggio pubblico c’è pur sempre una persona, un cuore” lo sfogo di Lorenzo Spolverato che non ha gradito gli attacchi all’ex fidanzata nonostante la fine delle loro relazione.

