Lorenzo Spolverato potrebbe essere squalificato dal Grande Fratello. Negli ultimi giorni, si è fatta sempre più insistente l’indiscrezione riguardo una possibile esclusione del 28enne dalla finale del reality. Sebbene Lorenzo sia già stato eletto dal pubblico come primo finalista di questa edizione del GF, i suoi atteggiamenti sopra le righe hanno fatto molto discutere negli ultimi tempi, tanto da diventare argomento di dibattito anche in Rai. Nella trasmissione “Uno Mattina in Famiglia”, Gianni Ippoliti ha raccontato di aver ricevuto molte segnalazioni riguardo presunte bestemmie e atteggiamenti aggressivi di Lorenzo, chiedendosi come mai gli sia ancora permesso di stare in televisione.

Da lì, hanno iniziato a circolare diversi rumors su un provvedimento da parte del programma, con molti che sostengono che il Grande Fratello non possa restare in silenzio di fronte a tante controversie e polemiche. Adesso, è intervenuta sulla questione anche la giornalista Grazia Sambruna. Poche ore fa, ha pubblicato un post su X scrivendo: “Mi giungono di nuovo voci su possibile squalifica di spolverato domani sera in diretta. Le riporto ma sinceramente oramai sono io la prima a non crederci nemmeno più, stanca, esasperata, disillusa, piena rasa”.

Lorenzo Spolverato a rischio squalifica dal Grande Fratello: l’indiscrezione di Grazia Sambruna

Nel corso di questi quasi cinque mesi, Grazia Sambruna ha più volte espresso il suo disappunto nei confronti di Lorenzo Spolverato. A detta sua, infatti, si tratta di un personaggio inadatto alla televisione, ritenendo molti dei suoi comportamenti inaccettabili. Solo pochi giorni fa, nel nuovo format social “Boom”, la giornalista ha detto apertamente ad Alfonso Signorini di non sopportare il gieffino, ritenendo che i suoi atteggiamenti, spesso aggressivi, siano uno “spettacolo inguardabile“. Di conseguenza, ha spesso sollecitato dei provvedimenti seri nei suoi confronti, che però non sono mai arrivati.

Recentemente, però, la situazione sembra essere cambiata. La giornalista ha infatti riportato che, secondo una sua fonte, si starebbe discutendo di una possibile squalifica di Lorenzo nella puntata di lunedì 10 marzo del Grande Fratello. A quanto pare, il 28enne potrebbe essere squalificato proprio in diretta, in seguito agli ultimi polemici scontri con Stefania Orlando e Javier Martinez. Ad ogni modo, anche la Sambruna ha chiarito che si tratta solo di una voce non ancora confermata, dunque non è detto che il modello milanese venga realmente cacciato dal reality di Canale 5.