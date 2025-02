Lorenzo Spolverato continua a far discutere nella casa del Grande Fratello. Dopo il lancio della sedia durante una pausa pubblicitaria della scorsa puntata, il concorrete milanese smascherato da Alfonso Signorini come stratega del programma prosegue in questa direzione parlando con Shaila Gatta, Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli di nomination e strategie. Incurante del regolamento del Grande Fratello che vieta categoricamente di organizzare e pianificare le nomination tra concorrenti, Lorenzo nella casa di Cinecittà ha dato delle indicazioni alla fidanzata Shaila Gatta dicendole: “Se Iago rimane tu Shaila vai su di lui, tanto hai una motivazione”.

Non solo, Lorenzo la consiglia anche sulla motivazione da dare per la nomination a Iago: “concentrati su quello che hai sentito tu. Serve una frase forte e incisiva…Non cadere però nel vittimismo”. Ma non finisce qui, visto che Lorenzo cerca di manipolare anche le nomination di Chiara dicendole: “bisogna che tu mi guardi e segui la linea”.

Lorenzo Spolverato comanda le nomination al Grande Fratello

Il gioco si fa sempre più duro al Grande Fratello e Lorenzo Spolverato è pronto a tutto pur di arrivare alla finale. Per questo motivo, dopo aver nuovamente attaccato Helena Prestes, il concorrente milanese sta giocando sempre più da stratega pianificando i nomi dei coinquilini da mandare in nomination. Nella casa, infatti, confrontandosi con Shaila Gatta, Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli ha detto: “la mia nomination cambia in base anche a quella di Giglio. Vediamo anche lui stasera chi nomina…”. Non solo Lorenzo spera che Zeudi Di Palma possa nominare Javier dopo il riavvicinamento del pallavolista ad Helena.

“Zeudi spero nomini Javier, ma non so se avrà questo coraggio” – ha detto Lorenzo che ha concluso il suo piano sulle prossime nomination rivelando ai compagni d’avvenuta – “vorrei far finire Amanda, con Iago e Javier, con me!”. Intanto sui social il pubblico ha bocciato il comportamento di Lorenzo invitando il Grande Fratello ad intervenire con un provvedimento chiaro verso il concorrente. Cosa succederà?