Lorenzo Spolverato spezza le speranze dei fan degli “Shailenzo“. È ormai passato più di un mese da quando Shaila Gatta ha lasciato Lorenzo in diretta durante la finale del Grande Fratello. La decisione dell’ex velina ha spiazzato i telespettatori, considerando che, nonostante gli alti e bassi, lei e Lorenzo hanno condiviso sei mesi di relazione all’interno della Casa, dichiarando sempre di provare un amore forte. Tuttavia, una volta uscita dal reality la settimana precedente, Shaila ha potuto rivedere alcuni video spiacevoli dei loro scontri, rendendosi conto di non volere più Lorenzo al suo fianco.

Inizialmente, la ballerina sembrava provare un forte rancore nei confronti dell’ex fidanzato, accusandolo di averla manipolata e maltrattata. Successivamente, alcuni giorni dopo la fine del GF, i due hanno avuto modo di sentirsi telefonicamente e chiarirsi in maniera più pacifica. Nonostante ciò, però, pare che l’ex gieffina si sia rifiutata d’incontrare il modello di persona, ribadendo di non voler dare una seconda possibilità alla loro storia. Una scelta che i sostenitori dell’ex coppia sembrano non accettare ancora, inondando di messaggi sia Shaila che Lorenzo.

Lorenzo Spolverato spezza le speranze dei fan degli ‘Shailenzo’: la fine definitiva con Shaila Gatta

Dal canto suo, inizialmente Lorenzo Spolverato aveva dichiarato di amare Shaila Gatta e di volerla riconquistare, provando più volte di avere un confronto dal vivo con lei. Tuttavia, dopo aver ricevuti diversi “no”, il modello ha poi deciso di voltare pagina, spiegando di voler concentrarsi su sé stesso e iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Da quel momento, i fan degli “Shailenzo” hanno iniziato a sommergere Lorenzo di messaggi, invitandolo a non arrendersi. Difatti, in tanti credono che lui e Shaila meritino una possibilità lontano dalle telecamere e che tra loro ci siano ancora un sentimento forte.

Dopo aver ricevuto anche numerose critiche, Lorenzo ha replicato in maniera indiretta ai suoi follower, mettendo fine ad ogni illusione di una possibile riconciliazione con Shaila. “Molto spesso le cose nella vita non vanno come le prevedi, non vanno come te le aspetti, ma anche questo è il bello della vita, che è imprevedibile. Le delusioni, però, vanno affrontate e vanno accettate, altrimenti non si va avanti“, ha detto Spolverato, facendo un probabile riferimento alla delusione derivata dalla fine della storia con la ballerina.