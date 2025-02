Sarebbe poco parlare di aria tesa al Grande Fratello; l’avvicinarsi della finale e i primi verdetti rispetto alle battute finali sembrano aver scaldato gli animi e spostato qualche equilibrio dal punto di vista del rapporto fra i coinquilini. Come più volte accaduto nel corso di questa edizione, protagonista Lorenzo Spolverato; il fresco finalista del reality si sente forse più sicuro della sua posizione ora che l’ultimo atto è ampiamente conquistato e si è dunque sentito libero di puntare il dito contro alcuni compagni di viaggio e in particolare Mariavittoria Minghetti.

Alfonso D’Apice nella bufera al Grande Fratello, interviene un ex Temptation Island/ “Lottiamo per lui!”

Pochi filtri per Lorenzo Spolverato – come riporta Coming Soon – nel palesare il suo punto di vista rispetto alle ultime uscite di Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello e senza risparmiare anche il fidanzato della concorrente, Tommaso Franchi. “Ha sbagliato due volte con me: nominando Shaila e quando mi ha detto quelle cose davanti a tutti”. Il concorrente poi passa alla coinquilina: “Sa facendo la maestrina e non mi piace; bisogna mettere un punto il prima possibile… Io la mando al televoto, non mi serve più qua, mi dispiace; anche se è amica di Shaila non mi interessa”.

Zeudi delusa da Helena Prestes: "Ha usato confidenza intima per un gioco"/ "Non è più mia amica"

Lorenzo Spolverato ne ha per tutti al Grande Fratello: “Hanno paura di esporsi, senza personalità…”

Un pensiero molto piccato quello di Lorenzo Spolverato ai danni di Mariavittoria Minghetti; parole forti e forse anche strategiche dato che il tema di fondo è la possibilità di votare per lei aumentando dunque le possibilità che finisca al televoto. Il concorrente del Grande Fratello – come riporta Coming Soon – ha poi rincarato la dose nelle ore successive tirando in ballo anche altri concorrenti: “C’è opportunismo e lei non riesce a stare sola, mi dispiace per Amanda… Gli altri hanno paura di esporsi, ma dov’è la personalità, che roba è?”. Insomma, nella puntata di questa sera ci penserà sicuramente Alfonso Signorini a tirare le somme di quanto accaduto nelle ultime ore al Grande Fratello.