Lorenzo Spolverato e la crisi con Shaila Gatta al Grande Fratello: “Giorno difficili…“

Nella Casa del Grande Fratello 2024 non sono stati giorni semplici per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, più volte andati in crisi ma pronti a ripartire più forti di prima. L’ex Velina lamenta soprattutto di vedere il fidanzato spesso preso dal gioco, da dinamiche e strategie, perdendo più volte di vista la loro relazione, e il ragazzo ammette di essersi smarrito: “Nell’ultimo periodo in effetti ci siamo persi, sono stati giorni difficili. Ci sono dinamiche, persone e conti con me stesso che, quando accadono, mi chiudo in me stesso e perdo di vista il bello, facendomi trasportare in basso dal negativo“.

Lorenzo ammette che alcuni suoi comportamenti rischiano di compromettere tutto: “Questo influisce sulla mia relazione e non vorrei. Io continuo a fare i conti con questo, ogni tanto vedo dei miglioramenti e ci faccio caso. La cosa che mi dispiace, oltre alle discussioni, è lei e la nostra relazione a cui tengo tantissimo. Non ci ho pensato due volte ad ascoltarla e capire il disagio da dove arrivasse“.

Shaila Gatta e le critiche della Casa: “La verità è scomoda“

Anche Shaila Gatta conferma il recente periodo di crisi con Lorenzo Spolverato al Grande Fratello: “Ultimamente ci sono stati dei problemi. Quando dico che è nel gioco, è perché conoscendolo ho compreso che è legato a valori morali che lui ha. Io come difetto ho di non mi mettermi mai al primo posto, quindi se ha un momento che non è su di me, io me la prendo!“.

L’ex Velina poi si sofferma sulle critiche ricevute dai coinquilini e difende Lorenzo a spada tratta: “Secondo me a poche persone piace sentirsi dire la verità, che è scomoda e ci mette in imbarazzo. Ognuno ha i propri modi, loro rimarcano sempre quelli più evidenti perché siamo noi quelli più confusionari. Poi se le persone non vogliono conoscerci, non è un problema nostro“. Dallo studio Beatrice Luzzi sottolinea il cambiamento di Lorenzo nell’ultimo periodo e gli rivolge un consiglio: “Trovo che Lorenzo sia diventato un po’ ossessivo, troppe strategie, troppi giochi. Esci un po’ fuori, vivi la vita, anche perché Shaila non so come faccia a stare accanto a te“. All’ironica battuta la coppia sorride, poi Lorenzo ammette: “Ho perso la leggerezza che ora sto ritrovando, già adesso mi sento un po’ diverso”.

