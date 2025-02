Nonostante le batoste ricevute nell’ultima puntata del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato non si arrende ed è ancora determinato nel voler vincere il reality. Più che la vittoria, in realtà, il suo vero obiettivo sembra essere un altro: evitare che determinati concorrenti arrivino fino alla fine. In cima alla sua lista c’è Helena Prestes, che era già riuscito a far eliminare settimane fa grazie al trionfo di Shaila Gatta al televoto. Tuttavia, grazie ad un inaspettato ripescaggio, la brasiliana è tornata in gioco più forte che mai.

Consapevole di quanto sia difficile eliminarla di nuovo, soprattutto ora che il pubblico la vede come la ‘vittima‘ del gruppo, Lorenzo ha scelto di cambiare tattica. Per ora, invece di colpire direttamente Helena, ha deciso di puntare prima sui suoi ‘alleati’: Stefania Orlando, Iago Garcia e Amanda Lecciso. Mentre chiacchierava con la fidanzata, Spolverato ha ‘esposto’ il suo piano: “Bisogna puntare uno di loro tre. Uno tra Iago, Stefania o Amanda, per forza. Le due ora non sono in nomination, ma io parlo per le prossime”. Tra i tre, però, c’è uno che Lorenzo vuole fuori più di tutti: Iago.

Lorenzo Spolverato e la sua strategia per vincere il Grande Fratello: “Iago Garcia deve uscire”

“Adesso il nostro obiettivo comune è Iago fuori. Però lui è più forte, ci sono persone più deboli, capiscimi… nell’angolo”, queste le parole di Lorenzo Spolverato riportate da Biccy, in cui svela la sua strategia di eliminare l’attore spagnolo per indebolire il gruppo di Helena Prestes, fino ad arrivare pian piano a lei. Del resto, da quando è rientrato nella Casa dopo oltre due mesi di assenza, Iago si è avvicinato improvvisamente alla brasiliana, difendendola a spada tratta da Lorenzo, con cui ha sempre avuto un brutto rapporto. Lo scontro tra i due è esploso nell’ultima diretta del Grande Fratello, quando Garcia ha accusato Spolverato di mancare di rispetto alle donne.

Un attacco che ha fatto perdere quasi del tutto la calma al modello milanese, il quale è arrivato persino a lanciare una sedia, minacciando di voler abbandonare il reality. Anche Shaila Gatta sembra vederla proprio come il fidanzato, confessando di volere Iago Garcia fuori il primo possibile: “Sì io voglio Iago fuori adesso, perché non lo sopporto proprio. Non lo riesco nemmeno a guardare e mi sta proprio sul ca**o. Quell’uomo mi sta sulle pa**e, è proprio cattivo, ma anche tanto arrogante. Mi sembra un uomo al potere, totalitario. Che brutta persona, non mi piace proprio”.