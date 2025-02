“La mia Shaila è l’altra regina del Grande Fratello”, proclamava a gran voce Lorenzo Spolverato durante la scorsa diretta del reality di Canale 5, mettendo a confronto la ballerina, sua fidanzata, con Helena Prestes. E forse, Shaila dovrà affrontare presto un nuovo confronto: quello con Chiara Cainelli. Sin dal suo ingresso nella Casa, Chiara ha spesso attirato l’attenzione di Lorenzo, tanto che Shaila ha già avuto dei picchi di gelosia un po’ di settimane fa, quando la modella non aveva ancora intrapreso una relazione con Alfonso D’Apice.

Proprio da quando Alfonso ha lasciato la Casa, eliminato dal pubblico, molti telespettatori del canale 55 hanno notato un riavvicinamento tra Chiara e Lorenzo, e alcuni atteggiamenti che hanno fatto storcere un po’ il naso, soprattutto ai fan di Shaila Gatta.

Lorenzo e Chiara più che semplici amici al Grande Fratello? Il web lancia l’allarme

Oltre al fatto che i due appaiono molto complici, parlino spesso insieme e si lancino sguardi, sono due gli elementi che, nelle ultime ore, fanno correre il gossip su Chiara e Lorenzo. Il primo, fatto notare da alcuni utenti, è che Spolverato, prima del Grande Fratello, ha lasciato alcuni like alle foto social della bella Chiara. Il secondo, da alcuni però contestato, riguarda un gesto del modello che, durante una cena, avrebbe messo una mano su Chiara sotto al tavolo (alcuni ritengono su una gamba). Un gesto, tuttavia, non del tutto chiaro, perché non è in realtà visibile dove sia effettivamente poggiata la mano, anche se è altrettanto vero che al fianco di Lorenzo c’è solo Chiara. Fatto sta che, questi gesti, sarebbero per molti indizi del fatto che non solo Lorenzo sta attuando una ‘strategia’ nella Casa, ma starebbe anche mentendo a Shaila sui suoi sentimenti.

