Lorenzo Spolverato e le indiscrezioni su Uomini e Donne

Ufficialmente single, Lorenzo Spolverato è già stato accostato a Uomini e Donne per la prossima stagione. E’ bastata un’indiscrezione riportata da Deianira Marzano secondo cui un ex gieffino sarebbe finito nel mirino della redazione di Maria De Filippi per scatenare le voci. Nonostante la Marzano non abbia fatto nomi, il popolo del web ha subito pensato a Lorenzo Spolverato, reduce dalla relazione con Shaila Gatta che ha rivisto dopo la rottura mettendo un punto sulla relazione.

L’eventuale presenza di Lorenzo Spolverato sul trono di Uomini e Donne ha scatenato il popolo del web che si è diviso tra chi vorrebbero vedere il modello milanese nel programma della De Filippi e chi, invece, preferirebbe vederlo in altri format. Dopo tante voci, oggi, è arrivata la sua verità.

Lorenzo Spolverato e il futuro in tv: cosa ha detto su Uomini e Donne

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage in cui ha raccontato i dettagli dell’ultimo incontro avuto con Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato ha parlato anche delle voci su Uomini e donne. Lorenzo, infatti, ha smentito di aver ricevuto la proposta per il trono di Uomini e donne nella prossima stagione e sul suo futuro professionale ha svelato di voler percorrere una strada diversa dai reality.

“Sotto il profilo professionale ci sono delle grandi opportunità che si stanno muovendo. Hanno riconosciuto i miei talenti e, lato Mediaset, si stanno muovendo cose molto interessanti. Non vorrei essere la classica persona che fa solo reality, sto puntando a qualcosa di più, qualcosa per cui ho studiato. Io sono diplomato in cinematografia e ho fatto diversi corsi di public speaking. Mi piacerebbe molto occuparmi di conduzione radiofonica, podcast e conduzione televisiva. Voglio fare un percorso diverso rispetto a quello dei classici reality”, le parole del modello milanese.