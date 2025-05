Lorenzo Spolverato nuovo tronista di Uomini e Donne?

Pur non avendo vinto, Lorenzo Spolverato è stato indubbiamente uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello, capace di creare dinamiche e infiammare la casa sia per il suo rapporto con gli altri concorrenti che per la storia d’amore con Shaila Gatta che lo ha poi lasciato in diretta durante la finalissima del 31 marzo. Nonostante le dure accuse ricevute, Lorenzo non si è mai scagliato contro l’ex fidanzata e, fino a poche settimane fa ha sperato di poterla riconquistare. In seguito ad un incontro, tuttavia, hanno capito di non poter tornare insieme e, nel corso di una diretta Instagram, Lorenzo non solo ha spiegato che la storia con Shaila è definitivamente chiusa, ma ha esortato anche i fan a non spendere soldi e a non fare regali di coppia.

Ufficialmente single, anche fuori dalla casa del Grande Fratello, Lorenzo sta facendo parlare di sé e il suo nome comincia ad essere accostato a quello di Uomini e Donne. Secondo un’indiscrezione riportate qualche giorno fa da Deianira Marzano, infatti, per la prossima stagione, la redazione di Uomini e Donne starebbe pensando ad un ex gieffino senza, tuttavia, svelare il nome.

Il web si divide su Lorenzo Spolverato tronista a Uomini e Donne

Nonostante Deianira non abbia fatto nomi, l’indiscrezione è diventata immediatamente virale e, in tanti, hanno pensato a Lorenzo Spolverato che avrebbe il profilo perfetto per il trono di Uomini e Donne. Single, bello, giovane, carismatico, trascinatore e sempre con la battuta pronta, sarebbe il tronista perfetto anche per ridare slancio al trono classico che, nell’ultima stagione, a parte i troni di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri è stato molto deludente con tanti tronisti che hanno abbandonato

Tuttavia, l’eventuale presenza di Lorenzo sul trono sta dividendo il web. Da una parte ci sono coloro a cui piacerebbe rivedere il modello milanese in tv anche in una veste come quella del tronista e dall’altra ci sono quelli che, invece, preferirebbero vedere persone sconosciute sul trono di Uomini e Donne. Infine, ci sono quelli che non ritengono Uomini e Donne il programma adatto per Lorenzo che, dopo aver vissuto sei mesi nella casa del Grande Fratello vivendo una storia d’amore, vorrebbero vederlo in programmi diversi in cui poter sfoggiare le sue doti da intrattenitore.

