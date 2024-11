Lorenzo Spolverato è senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi dell’attuale edizione del Grande Fratello, nella casa più spiata d’Italia infatti non sta passando affatto inosservato. Al centro di molte dinamiche si ta rendendo spesso protagonista, però non sta guadagnando il consenso del pubblico, in moltissimi infatti continuano a criticare duramente il suo atteggiamento, ritenendolo spesso aggressivo e fuori luogo. Nelle scorse ore anche Beatrice Luzzi ha svelato il suo pensiero sul gieffino, ospite ieri di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque senza giri di parole ha detto che è molto aggressivo.

Anna Acciardi stoccata a Federica Petagna: "I suoi presunti flirt? La verità viene premiata"/ "È scomoda ma…"

L’opinionista del Grande Fratello nel salotto di Pomeriggio Cinque ha poi ribadito: “Lo ripeto, lui è molto aggressivo, non è migliorato affatto, anzi è anche peggiorato“. Beatrice Luzzi pensa che questo sia dovuto al fatto che nella casa più spiata d’Italia con il passare del tempo l’inconscio tende a venire fuori sempre di più e i freni inibitori si abbassano. Lei pensa che Lorenzo Spolverato abbia superato molti limiti al Grande Fratello.

Lorenzo Spolverato sconvolge Shaila Gatta al Grande Fratello 2024/ "Strano che non ti abbia insultata"

Lorenzo Spolverato verrà squalificato per la sua aggressività? Il web insorge contro di lui

Sin dall’inizio del suo percorso al Grande Fratello Lorenzo Spolverato ha manifestato alcuni comportamenti che a molti non sono piaciuti e negli ultimi giorni la situazione è peggiorata sempre di più. Da giorni infatti circola sul web l’hashtag ‘Fuori Lorenzo’, sono in molti a pensare che merita di essere squalificato a causa della sua aggressività.

Qualche giorno fa Lorenzo Spolverato riferendosi a Javier Martinez ha raccontato di aver sognato che lo picchiava e più volte ha ripetuto che non lo sopporta e che non ha il coraggio di affrontarlo. In un’altra occasione quando Shaila Gatta gli ha fatto notare di essere stato troppo aggressivo nei confronti di Helena Prestes lui ha risposto dicendo che se lo meritava.

Amicizia al capolinea tra Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo al Grande Fratello? "Temo che non sia leale"

Il gieffino più volte si è lasciato sfuggire frasi pesanti contro Martinez ed Helena, dopo averli accusati di essere falsi ha anche detto che sono due lupi e che vuole farli fuori. Nella nuova puntata del Grande Fratello il conduttore lo richiamerà per i suoi comportamenti aggressivi? Lorenzo Spolverato rischierà davvero la squalifica? Non ci resta che attendere la diretta per scoprirlo.