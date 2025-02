A fine marzo dovrebbe andare in onda la finale del Grande Fratello 2025 con somma gioia di una buona parte di spettatori che non vedono l’ora di vedere qualcosa di diverso il lunedì e il giovedì sera su Canale5. Ma chi trionferà? I giochi sono ancora aperti anche se le ipotesi in campo ci sono e il nome di Lorenzo Spolverato è uno dei più forti.

Il fidanzato di Shaila Gatta è il primo finalista ufficiale del reality show condotto da Alfonso Signorini. A rompere il silenzio in un’intervista rilasciata al settimanale Chi è stato l’ex concorrente Luca Calvani: “Lorenzo mi sembra lanciatissimo a furor di popolo” aggiungendo che secondo lui in questi ultimi mesi il concorrente non ha fatto altro che mostrare il lato peggior di sé. Ma si sa che anche questi elementi hanno il loro pubblico.

Tutti puntano alla vittoria del Grande Fratello dopo mesi e mesi di permanenza. Il montepremi è importante e aiuterebbe ad andare avanti in questo mondo difficile dove i soldi non sono mai abbastanza. Ma chi vincerà, alla fine? Lorenzo Spolverato – forti dubbi su Shaila Gatta – è uno dei favoriti, ma non si possono fare i conti senza l’oste perché tra i concorrenti più forti c’è ancora Helena Prestes.

La modella brasiliana da quando è rientrata in casa ha creato dinamiche a non finire: ha rotto la sua amicizia speciale con Zeudi Di Palma, ha ceduto alle lusinghe di Javier Martinez finendo per farci l’amore e chi ne ha più ne metta. Anche Javier e Zeudi potrebbero arrivare in finale perché protetti dal televoto. Intanto Luca Calvani, eliminato settimane fa e lasciando un vuoto incolmabile nella casa, ha svelato che i suoi preferiti sono Stefania, Amanda, Iago ed Helena e chissà che non riescano ad arrivare in finale.

