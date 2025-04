Lorenzo Spolverato ha già voltato pagina dopo la fine della storia con Shaila Gatta? Facciamo chiarezza. Lo scorso 31 marzo, durante la finale del Grande Fratello, Shaila ha inaspettatamente lasciato Lorenzo, accusandolo di essere un “narcisista insicuro” e definendo la loro relazione “tossica“. Le parole della ballerina hanno spiazzato sia il pubblico che lo stesso Lorenzo, soprattutto considerando che appena una settimana prima aveva lasciato la Casa esclamando a gran voce tutto il suo amore per il modello. A quanto pare, però, rivedendo alcuni video una volta uscita dal reality, Shaila avrebbe ritrovato una lucidità diversa, arrivando alla conclusione di non volere un amore di quel tipo.

Da lì, si è scatenata una vera e propria bufera contro l’ex velina, accusata di aver solo usato i fan e Lorenzo per andare avanti nel gioco, salvo poi lasciarlo con l’intento di “ripulirsi l’immagine”. Delle critiche che hanno colpito molto Shaila, la quale – dopo la sua eliminazione dal GF – è entrata in una crisi profonda. Sui social, infatti, ha raccontato di aver perso diversi chili e di star affrontando una forte depressione. A quel punto, lo stesso Spolverato ha deciso d’intervenire pubblicamente, condividendo una storia su Instagram in difesa dell’ex fidanzata e chiedendo ai suoi follower di fermare l’odio social nei suoi confronti.

Lorenzo Spolverato, flirt con una nuova ragazza? Cosa sta succedendo

Dopo la storia di Lorenzo Spolverato in difesa di Shaila Gatta, in tanti hanno pensato ad un possibile chiarimento tra i due ex fidanzati. Tuttavia, le cose non sembrano essere cambiate. Al contrario, poche ore fa, è intervenuta sui social una nuova ragazza, che ha confessato apertamente il suo interesse per il modello, rivelando anche che tra loro ci sarebbe stato uno scambio di messaggi. Si tratta di Valentina Pelliccia, una giornalista e scrittrice che vanta ben 1 milione di seguaci su Instagram. Quest’ultima ha inizialmente lasciato un commento di apprezzamento sotto l’ultimo post di Lorenzo, al quale lui ha prontamente messo “mi piace”.

Poco dopo, ha anche ricondiviso una foto di Spolverato nelle storie, scrivendo senza troppi giri di parole: “A me lui piace”. Da lì, ha aperto un box domande, dove è stata ovviamente invasa da domande da parte dei fan degli “Shailenzo“. Al che, Valentina ha spiegato di non conoscere Lorenzo, ma di trovarlo una brava persona , difendendolo da chi lo accusa di essere un narcisista. “Ci scriviamo, non lo conosco dal vivo“, ha scritto infine scatenando il caos. A quel punto, probabilmente sommersa da commenti, la giornalista ha voluto chiarire che, al momento, non ci sarebbe nulla tra lei e Lorenzo, cercando così di placare il gossip.