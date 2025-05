Dalla danza di Ballando con le Stelle alle sfide da naufrago all’Isola dei Famosi 2025. Lorenzo Tano non vede l’ora di mettersi alla prova in questa nuova avventura professionale su Canale 5, in uno dei reality di punta di casa Mediaset. Il figlio di Rocco Siffredi, che durante la sua esperienza a Ballando con le Stelle ha trovato l’amore con Lucrezia Lando, cerca di superare i propri limiti in questo nuova avventura. In Honduras, infatti, dovrà mettersi alla priva da un punto di vista sia fisico sia mentale, tra prove di coraggio e convivenza con gli altri naufraghi.

Il figlio di Rocco Siffredi approccia a quest’isola dei Famosi con entusiasmo adottando al tempo stesso il suo solito profilo basso, proprio come fece a Ballando con le Stelle per poi emergere come uno dei concorrenti più interessanti.

Proprio nel talent show di Milly Carlucci, come dicevamo, Lorenzo Tano ha trovato l’amore. Si è infatti innamorato della sua insegnante di ballo Lucrezia e così ha dimenticato definitivamente l’ex fidanzata con cui aveva condiviso ben dodici anni della sua vita. Non facendo parte del mondo dello spettacolo, il nome di Lorenzo viene sempre associato a quello di suo padre Rocco Siffredi, ma essendo questa già la sua seconda esperienza televisiva non si può escludere che la tv possa essere una strada per il futuro.

D’altra parte Lorenzo Tano non ha mai fatto mistero di voler abbandonare il settore hard, dove attualmente lavora come tecnico collaborando col padre, una volta che Rocco deciderà di ritirarsi. E a proposito del legame con il papà, nessun timore per eventuali paragoni, come già precisato a suo tempo in una intervista al Corriere della Sera. “Sei mi sento in ansia per essere il figlio di Rocco Siffredi? No”, aveva detto sinteticamente il ragazzo.