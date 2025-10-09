Lorenzo Tano parla del padre Rocco Siffredi e lo difende dalle accuse di abusi.

Lorenzo Tano, il figlio di Rocco Siffredi, ha rotto il silenzio sulle accuse di abusi rivolte al padre parlando per la prima volta della situazione che si è abbattuta sulla sua famiglia. Lorenzo Tano lo ha fatto ai microfoni Luca Ranzani TV, svelando la propria posizione sulla vicenda. “Queste cose sono assurde. Non c’è mai stato sfruttamento, anzi, è stato dato molto alle ragazze. E adesso vedere che lo attaccano e dicono “se non passi da Rocco non lavori”, “Rocco ha la potenza addirittura di levarti il lavoro” è assurdo”, ha detto il figlio dell’attore esponendosi pubblicamente sul caso.

Lorenzo Tano che il pubblico italiano ha conosciuto meglio durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle dove ha conosciuto l’attuale fidanzata, la ballerina Lucrezia Lando, senza giri di parole, ha difeso la posizione del padre svelando anche dettagli del suo lavoro.

Lorenzo Tano si espone sulle accuse rivolte al padre Rocco Siffredi

“Mio papà è sempre stato per la libertà, in favore delle ragazze, non ha mai applicato nessun tipo di contratto come fanno le agenzie per lederle o danneggiarle”., ha detto ancora Lorenzo Tano a Luca Ranzani Tv schierandosi accanto al padre.

“Papà per tante ragazze è stato un trampolino o comunque un amplificatore e non è che ha chiesto qualcosa in cambio. Non ha mai fatto un contratto dicendo “adesso la metà del tuo guadagno viene a me”, o “mi devi dare il 10% per 5 anni”. L’ha sempre fatto con il cuore, ci ha messo sempre tutto sé stesso”, ha aggiunto ancora il figlio di Siffredi.