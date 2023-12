Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, Ballando con le stelle 2023/ Il figlio di Siffredi: “c’è stato un bacio”

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando proseguono la loro avventura a Ballando con le Stelle 2023. Il figlio di Rocco Siffredi e la maestra di Ballando stanno appassionando il pubblico per la loro love story che sta facendo sognare pubblico e giuria. Durante l’ultima puntata sulle note di “Another One Bites The Dust”, la coppia si è cimentata in un paso doble con Guillermo Mariotto che ha ironizzato sulla coreografia chiedendo al concorrente: “Ma la coreografia l’ha fatta tuo padre?Come è venuta bene, mi devo riprendere”. Il figlio di Rocco Siffredi appare sempre impacciato e sulla difensiva, ma puntata dopo puntata, sta tirando fuori non solo il carattere, ma anche una certa maestria nel ballo convincendo giuria e pubblico. Proprio sui social c’è chi lo promuove a pieni voti spezzando una lancia in suo favore: “non è impacciato, impedito e/o negato… è seriamente imbarazzato, oltre che traumatizzato”.

Nonostante le mille provocazioni della giuria che cerca di “indagare” sul rapporto tra allievo e maestra, Lorenzo Tano cerca di farsi scivolare tutto addosso anche se a Storie Italiane ha dichiarato: “tra me e Lucrezia sta nascendo una bella amicizia. Mi piace la sincerità ed è molto vera. Apprezzo il fatto che anche lei ci tiene tantissimo e lo riesce a trasmettere molto bene. Rispondere se mi sono innamorato è difficile, perché non c’è una parola che può definire il nostro rapporto. Posso dire però che l’amore per me è un po’ tutto, la ragione per vivere. Puoi lavorare, fare tante cose, ma se non hai qualcuno a casa o una relazione sana, per me la vita non ha tantissimo senso”.

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando è nato un amore a Ballando con le Stelle 2023?

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando continuano ad appassionare pubblico e giuria di Ballando con le Stelle 2023 con la loro love story. Dopo una serie di tira e molla, i due hanno confermato che si stanno conoscendo anche nel privato. Proprio il figlio di Rocco Siffredi è uscito alla scoperto ammettendo: “si è successo qualcosa tra noi, c’è stato un bacio. Lei mi piace, mi piacerebbe portarla nella mia città, a Budapest, in un posto romantico”. Una conferma che arriva dopo il gossip lanciato da Rossella Erra, tribuno del popolo di Ballando, che aveva rivelato di aver visto i due scambiarsi delle tenere effusioni fuori un ristorante a Roma.

“Ho visto un bacio” confessò la Erra che negli ultimi giorni ha aggiunto nuove piccanti rivelazioni – “Lorenzo ormai va anche a casa di Lucrezia, tanto che lei ha caricato una storia in cui fanno la scena di Titanic. Ho riconosciuto la luce al neon con la scritta di casa sua”.











