LORENZO TANO E LUCREZIA LANDO, BALLANDO CON LE STELLE 2023/ Mariotto stuzzica, Lucarelli: “Passo avanti”

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando tornano in pista a Ballando con le stelle 2023 con uno showdance. La giuria è estasiata perché c’è finalmente stato un passo avanti di Lorenzo, apparso più energico in pista. Parte Zazzaroni: “Ti ho visto vivo, eri un’altra persona“. Continua Selvaggia Lucarelli: “Abbiamo assistito ad un altro passo avanti“.

Carolyn Smith continua: “Mi è piaciuto l’approccio e stai migliorando tecnicamente, ma ci sono ancora delle imperfezioni nella comunicazione“. Mariotto invece stuzzica: “Hanno fatto tutte le posizioni del kamasutra“. Infine parla Matano che attacca il giurato: “Mariotto manda tutto in vacca. Capisco che si voglia parlare della coppia, ma ora parliamo di ballo“. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando non convincono in pista da ballo, ma fuori dai riflettori…

Una cosa è certa: se non cambiano passo, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando rischiano fortemente l’eliminazione a Ballando con le Stelle 2023. La scorsa settimana si sono salvati per un soffio, conquistando la permanenza nel programma, ma questa sera dovranno superarsi per evitare il pericolo spareggio. In queste settimane la coppia ha fatto parlare soprattutto per l’alchimia speciale scattata nel dietro le quinte. I due ragazzi sono stati avvistati mentre si scambiavano dei baci e tra i due adesso ci sarebbe persino una frequentazione vera e propria in corso.

Peccato l’allievo e la maestra abbiano perso di vista la gara, dove sembrano aver perso lo smalto inizialmente. Le difficoltà ci sono tutte e la classifica della quarta puntata infatti li ha visti nei bassifondi. Adesso l’obiettivo è invertire la rotta, tornare a proporre qualcosa che sia di gradimento per la giuria e per il pubblico a casa che, forse, li sta preferendo sotto il profilo del gossip.

La love story tra Lorenzo Tano e Lucrezia Lando oscura tutto il resto

In occasione di un’ospitata da Caterina Balivo a La Volta Buona, Lorenzo Tano ha confermato il feeling con la ballerina, che lo sta aiutando a migliorare la sua tecnico. Quello del ballo è un mondo completamente nuovo per Lorenzo, ma con una insegnante come Lucrezia ha imparato ad apprezzarlo: “Se mi piace? Sì, in realtà perché no? L’ho già baciata sì, è successo”, l’ammissione del ragazzo. “Mi piacerebbe portarla in un posto romantico a Budapest, dove vivo. È un posto rialzato, dove si vede la città. Potrebbe scattare qualcosa”, continua.

“Lucrezia è fantastica devo dire, di lei mi ha colpito la sua sincerità, è molto vera. Non mi aspettavo di trovare una persona così in questo mondo, per me è un respiro di aria fresca”, Sembra voler mettere un freno al gossip, invece, Lucrezia, che preferisce godersi Lorenzo nel privato: “Se stiamo davvero insieme? Siete troppo curiosi, io sono molto riservata e non rilascerò mai commenti. Lasciamolo dire agli altri che ci hanno visto…”.











