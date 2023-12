LORENZO TANO E LUCREZIA LANDO, NUOVO BACIO A BALLANDO CON LE STELLE 2023/ Matano stronca

Ballando con le stelle 2023: nuovo bacio tra Lucrezia Lando e Lorenzo Tano

La settimana puntata di Ballando con le stelle 2023 si è aperta con la prova speciale e la coppia formata da Lorenzo Tano e Lucrezia Lando si è esibita in un Boogie sulle note di Spiderman interpretando appunto Spiderman e Mary Jane. Dopo l’esibizione non poteva mancare un nuovo bacio tra Lucrezia Lando e Lorenzo Tano. I due, infatti, da settimane tra dico e non dicono accendono il gossip su un presunto flirt con baci in diretta e dichiarazioni sibilline anche in altre trasmissioni del daytime Rai.

Infortunio Luca Favilla A Ballando con le stelle 2023: ha una contusione ossea/ Milly Carlucci: "Preoccupati

Il bacio tra Lorenzo Tano e Lucrezia Lando a Ballando con le stelle 2023 non ha convito il giurato a bordo campo Alberto Matano. Il conduttore de La vita in diretta infatti ha stroncato la coppia dichiarando: “Rossella non ti vorrei dare un dispiacere ma è stato un bacio cinematografico, un bacio stampo non c’era passione.” Alla fine la coppia ha convinto la giuria capitanata da Carolyn Smith che ha assegnato un bel 6.

(Agg. Liliana Morreale)

BALLANDO CON LE STELLE 2023, 8a PUNTATA/ Diretta ed eliminati: Wanda Nara al top, Simona Ventura stenta...

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando innamorati a Ballando con le Stelle 2023: scappa il bacio in diretta

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando sono una coppia di Ballando con le Stelle 2023. Tra il figlio di Rocco Siffredi e la maestra di ballo è nato un amore? Da settimana si rincorrono voci di un presunto flirt tra i due confermate dai diretti interessati durante l’ultima puntata del dance show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. Sulle note di “Guerriero” la coppia si è esibita in una performance di ballo contemporaneo conquistando l’attenzione della giuria, ma soprattutto del pubblico. 48 punti da parte della giuria che ha votato l’esibizione; un’esibizione che è culminata in un passionale bacio che ha letteralmente mandato in visibilio buona parte dei giurati e il pubblico in studio.

Guillermo Mariotto, gaffe clamorosa a Ballando con le stelle/ Teo Mammucari: "Sei ubriaco?"

Un bacio che ha entusiasmato in particolare Guillermo Mariotto che sin dalla prima puntata aveva puntato sulla possibilità di un amore tra i due. I due sulla pista di ballo, questa volta, non si sono tirati indietro; anzi hanno decido di mettere i puntini sulle “i”. “Si vede che lui mi fa stare bene” – ha detto Lucrezia Lando, mentre Lorenzo Tano ha precisato “Se mi sto impegnando lo devo a lei”.

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, i social: “è troppo moscio a Ballando con le Stelle 2023”

La laison tra Lorenzo Tano e Lucrezia Lando a Ballando con le Stelle 2023 non entusiasmo proprio tutti. Se il giudice Guillermo Mariotto ha reagito benissimo al bacio sulla pista da ballo tra allievo e maestra dicendo: “è arrivato l’amore, quello vero, meraviglioso questo ballo, è stato bellissimo” – concludendo poi – “si vede che sei il figlio di Siffredi”, sui social in tanti non apprezzano le doti di ballerino del figlio di Rocco Siffredi lamentando una presenza scenica poco all’altezza del programma. “#LorenzoTano un altro che dovrebbe esser a casa da settimane e che non mi spiego come faccia ad essere ancora in gara. Certo un bravo ragazzo, educato e gentile ma di una noia mortale, senza alcuna arte ne parte. È moscissimo — e certo non balla bene. #BallandoConLeStelle” – scrive un utente definendo il figlio di Rocco Siffredi “mosciosetto e noioso”.

Non tutti sono delle stesso parere, visto che un altro utente ha apprezzato il lavoro di coppia scrivendo: “adoro le coreografie di #LucreziaLando e #LorenzoTano”. Riuscirà la coppia a conquistare uno dei posti disponibili per la finale di sabato 23 dicembre 2023?











© RIPRODUZIONE RISERVATA