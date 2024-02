Lorenzo Tano e Lucrezia Lando: come è nata la storia d’amore?/ Durante le prove di Ballando con le stelle

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando: così si sono innamorati

Nel corso delle varie edizioni di Ballando con le stelle sono nate diverse coppie. Nel corso dell’ultima edizione, così, a scatenare l’entusiasmo dei fan più romantici del programma di Milly Carlucci sono stati Lorenzo Tano e Lucrezia Lando che, da coppia in gara, sono diventati una coppia nella vita. Tra i due è nato subito un feeling speciale che non è passato inosservato agli altri protagonisti dello show di Raiuno. Tra una prova e l’altra, tra un ballo in pista e l’altro, Lucrezia e Lorenzo si sono innamorati cominciando a vivere segretamente la storia.

Tuttavia, il sentimento che li ha travolti è venuto fuori anche durante le varie puntate di Ballando con le stelle portandoli così ad ufficializzare una storia che dura ancora oggi e che rende entrambi molto sereni e felici.

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando inseparabili dopo Ballando con le stelle

Lucrezia Lando è entrata nella vita di Lorenzo Tano in una fase delicata della vita del figlio di Rocco Siffredi. Lorenzo, infatti, ha sofferto molto per la fine della sua precedente storia d’amore e in Lucrezia ha trovato la persona giusta per riaprire il proprio cuore e ricominciare ad amare. Dopo Ballando con le stelle i due sono diventati inseparabili. Un’unione che ha trovato la benedizione anche delle rispettive famiglie.

Lorenzo, infatti, ha anche conosciuto i nonni di Lucrezia che, a sua volta, ha anche visitato il luogo in cui il fidanzato lavora insieme al padre. Una coppia sempre più unita che trascorre insieme la maggior parte del proprio tempo.











