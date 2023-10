LORENZO TANO E LUCREZIA LANDO, CONCORRENTE BALLANDO CON LE STELLE 2023/ Esplode la passione dietro le quinte?

Che feeling tra Lorenzo e Lucrezia, anche dietro le quinte…

Intesa rovente tra Lorenzo Tano e Lucrezia Lando a Ballando con le Stelle 2023. Il feeling è evidente, più dietro le quinte che in pista da ballo. Il totale alle palette, infatti, è di soli diciotto punto, con Guillermo Mariotto che rifila uno zero al figlio di Rocco Siffredi. Ciò che intriga il pubblico e soprattutto la giuria sembra però essere l’attrazione tra Lorenzo e Lucrezia. Entrambi single, sembrano particolarmente interessati l’uno all’altra. Nascerà un nuovo amore?

Qualche sguardo ammiccante e tanta voglia di divertirsi in questa nuova esperienza da Milly Carlucci. Incalzato da Selvaggia Lucarelli, alla fine della sua performance in pista da ballo, Lorenzo Tano si lascia scappare che “la base c’è” a proposito dell’interesse per la sua coach Lucrezia Lando. “Piano piano…”, continua il figlio di Siffredi senza sbilanciarsi.

C’è del tenero tra Lorenzo Tano e Lucrezia Lando? Il figlio di Rocco Siffredi non si sbilancia: “Impressioni positive ma…”

Lorenzo Tano, nuovo volto e concorrente di questa edizione di Ballando con le Stelle 2023, si è messo in gioco sotto ogni punto di vista. Ha accettato con grande entusiasmo la chiamata di Milly Carlucci, per il suo debutto televisivo al fianco di Lucrezia Lando. Il primo obiettivo di Lorenzo è fare del suo meglio e rendere orgogliosi i suoi genitori, che lo hanno sostenuto con convinzione in questa nuova avventura, soprattutto papà Rocco (Siffredi, ndr). C’è anche tanta voglia di riscatto nella sua partecipazione al talent di Milly Carlucci, una sorta di riscatto sentimentale dopo una relazione di dodici anni arrivata al capolinea.

“Come ha reagito la mia ex alla notizia di me a Ballando con le Stelle? Non l’ho più sentita, ma sono certo che saprà tutto. Su qualche social ci seguiamo ancora”, ha raccontato Lorenzo sulle pagine del settimanale Chi. “Ho accettato questa sfida senza sapere nulla di tv e, soprattutto, di ballo. Papà è entusiasta come non mai. Insieme con la mamma mi chiama spesso per darmi consigli, suggerimenti, opinioni e io farò di tutto per renderli orgogliosi. Sono carico e non vedo l’ora di scendere in pista”.

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, una coppia che piace

Voci di corridoio, dunque, raccontano una grande intesa con la coach Lucrezia Lando, che già in questi giorni ha ricevuto elogi da Tano. “Su Lucrezia ho solo impressioni positive. Oltre a essere bellissima, è brava, paziente, educata e determinata. Riesce a insegnare qualcosa di così difficile anche a una persona come me che non ha nemmeno le basi. La sua carica è a dir poco vitale. Io e lei come una coppia? Al di là del ballo? E troppo presto per dirlo. Siamo entrambi competitivi e il nostro focus, oggi, è il ballo”, ha detto.

La loro chimica, tuttavia, appare evidente e sui social i fan chiacchierano. Per ora però Lorenzo Tano tira il freno a mano, senza chiudere a priori eventuali possibilità. La sua insegnante sarà dello stesso avviso?











