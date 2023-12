Lorenzo Tano e Lucrezia Lando hanno litigato?/ Balivo: “C’è tensione, è successo qualcosa”, Erra spoilera

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, tensioni nella coppia ad un passo dalla finale di Ballando con le stelle 2023?

Lite tra Lucrezia Lando e Lorenzo Tano prima della finale di Ballando con le stelle 2023? È questo il timore che nasce in diretta a La Volta Buona, che vede la coppia ospite in studio. Lucrezia e Lorenzo si sono conosciuti a Ballando ma, esibizione dopo esibizione, tra i due è scoccata la scintilla dell’amore. Da coppia nel ballo sono dunque diventati coppia anche nella vita, ma qualcosa potrebbe essersi incrinato proprio a poco giorni dalla sfida finale di Ballando con le stelle 2023.

Lo intuisce Caterina Balivo, che nelle risposte della coppia ad alcune semplici domande trova qualcosa di strano e non detto. Balivo chiede infatti a Lorenzo come trascorrerà il Natale, sottolineando che non potrà essere ospite a La Volta Buona nella puntata del 27 dicembre perché partirà.

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, Rossella Erra spoilera un dettaglio della coppia

“Sono felice che mi hanno conosciuto, sono stato un po’ la sorpresa perché nessuno se l’aspettava. – ha esordito Lorenzo Tano in merito all’avventura a Ballando, così ha aggiunto – A Natale sto a Roma, c’è tutta la famiglia a vedere la finale, poi il 26 parto.” Caterina Balivo ha cercato di carpire qualche notizia in più, chiedendo anche a Lucrezia la meta, la ballerina ha però delegato: “Chiedi a lui dove va!”

Di fronte a questo atteggiamento, la conduttrice si è stranita e ha dichiarato: “È successo qualcosa tra i due, sento tensione accanto a me… Non me la contate giusta”. Tra sorrisi imbarazzati, nessuno dei due ha fatto chiarimenti, poi è stata Rossella Erra ad intervenire, lanciando il sospetto di una lite tra i due. “Io li ho visti ieri sera, siamo stati a cena insieme e andava tutto bene. Stamattina però lei l’ho vista un po’ provata…” facendo intuire nella coppia un po’ di freddezza. I due però negano: “Tensione? No è la tensione per la finale”, ma non appaiono particolarmente credibili.

