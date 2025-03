Lorenzo Tano e Lucrezia Lando pronti a sposarsi? L’annuncio di Rocco Siffredi

L’amore tra il figlio di Rocco Siffredi e Lucrezia Lando, sbocciato a Ballando con le stelle, sembra pronto per compiere un deciso passo in avanti. Lorenzo Tano e Lucrezia Lando infatti potrebbero presto convolare a nozze, visto che la loro storia sembra proseguire nella maniera giusta. A riportare l’indiscrezione è il settimanale Oggi in cui si legge sulla coppia formata dal figlio d’arte e dalla sua dolce metà:

“I due fanno sul serio e starebbero già pensando di sposarsi. “Siffredi junior” avrebbe già scelto l’anello per la sua futura sposa. Il più entusiasta di tutti è papà Rocco”. Lucrezia e Lorenzo sono stati accolti benissimo dalle rispettive famiglie e il loro amore sarebbe sbocciato definitivamente negli ultimi mesi, al punto da arrivare alla volontà di sposarsi. Lo stesso Lorenzo Tano, riguardo all’amore con Lucrezia Lando, ha confessato: “È tutto quello che ho sempre desiderato. Il mio sogno era replicare la storia d’amore che hanno i miei genitori che da quando si sono incontrati” le parole della ballerina.

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando innamorati, figlio in arrivo?

Non è da escludere che tra Lorenzo Tano e Lucrezia Lando si possa compiere un altro grande passo, vista anche la grande volontà di Rocco Siffredi. In attesa di capire cosa ci sia realmente tra i due, Rocco Siffredi, intervenuto tra le colonne del magazine “Oggi”, ha rilasciato una dichiarazione che conferma il fatto che la storia d’amore tra il figlio e la ballerina proceda nel migliore dei modi:

“Non vedo l’ora di diventare nonno, magari di una bella bambina” ha confidato l’attore a luci rosse. Vedremo se nelle prossime settimane arriverà qualche lieto annuncio a riguardo.

