Lorenzo Tano: “Ecco perché temo Carolyn Smith”/ “Vorrei vincere Ballando con le stelle per un motivo”

Il percorso di Lorenzo Tano a Ballando con le stelle 2023 è partito in salita. Inizialamente è apparso eccessivamente timido e chiuso sia nel carattere che nelle performance e ciò, ovviamente, lo penalizzava. Nel corso delle puntate, poi, Lorenzo Tano, in coppia con Lucrezia Lando, si è un po’ sciolto e durante l’ultima puntata il loro Tango ha convinto tutti i giurati. Ed a proposito dei giurati, il figlio di Rocco Siffredi in un’intervista concessa a Nuovo ha rivelato cosa pensa di Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e perché teme il giudizio di Carolyn Smith.

Durante le prime puntate di Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli ha consigliato a Lorenzo Tano di aprirsi di più e lasciarsi andare. Lui e Sara Croce sono sicuramente i meno conosciuti del cast al grande pubblico e dunque dovrebbero sfruttare questa opportunità per farsi conoscere. Lorenzo, invece, appare troppo chiuso e ‘legnoso’ nei movimenti. A queste critiche il ragazzo a Nuovo ha risposto senza polemizzare che sono sono benzina che lo spingono a fare meglio, lo spronano a dare al massimo. E tra tutti i cinque giurati ha anche aggiunto per quale motivo colei che teme di più è Carolyn Smith: “Temo il giudizio di Carolyn Smith perché è competente e molto severa…”

Lorenzo Tano determinato a vincere Ballando con le stelle 2023: “Mi piacerebbe anche per Lucrezia Lando”

La coppia vincitrice di Ballando con le stelle sembra essere già scritta. Le favorite alla vittoria sono Simona Ventura, in coppia con il veterano Samuel Peron, e Wanda Nara, che invece gareggia con Pasquale La Rocca che ha trionfato in quasi tutte le edizioni in cui ha partecipato. Nella sfida tutta al femminile, però, si vorrebbe inserire anche Lorenzo Tano. Il giovane, infatti, a Nuovo ha confessato perché gli piacerebbe alzare la coppa della 18^ edizione dello show di ballo Milly Carlucci: “E’ una bella esperienza, mi sto divertendo tanto e mi piacerebbe molto vincere per me e per la mia partner di ballo Lucrezia…”

Nel frattempo i rumors di un possibile flirt tra Lucrezia Lando e Lorenzo Tano continuano anche se entrambi non si sbilanciano. È stata Rossella Erra, ‘tribuna del popolo’ a Ballando con le stelle, ad accendere il gossip in diretta parlando di sguardi complici, sorrisi e persino un bacio dietro le quinte tra i due.











