Anche Lorenzo Tano è uscito da L’Isola dei Famosi 2025 in un battibaleno. Era atterrato il 7 maggio con tante aspettative per poi decidere di abbandonare tutto solo il 12. Insomma, tutti pensavano che l’avventura sarebbe per lui continuata ma non è stato così: gli autori l’hanno rispedito in Italia velocemente invece di farlo sbarcare sull’ultima spiaggia. Il 29enne si è poi sfogato a Superguidatv raccontando come sono andate le cose e rivelando che nemmeno lui si aspettava di venire eliminato.

“Speravo in una possibilità. Per me era ovvio che gli altri quattro che erano usciti sarebbero stati mandati su un’altra isola e quindi ho pensato che sarei finito con loro e non che sarei stato eliminato in modo definitivo”, dice Lorenzo Tano, “Da questo punto di vista ho realizzato di essere stato eliminato quando sono salito sull’elicottero“. Il ragazzo era convinto di raggiungere Mirko, Loredana, Camila e Chiara, tutti concorrenti confinati all’Isola di Montecristo. Invece si è ritrovato trasportato in elicottero per partire verso il resort e prepararsi all’eliminazione. “No scusate, ma perché a Lorenzo Tano non è stata data la possibilità di rientrare in gioco con l’ultima spiaggia? Non è giusto!”, si legge su X.

Lorenzo Tano: “Li ho buttati giù perchè erano popolari“

Una volta tornato in Italia, Lorenzo Tano fa una rivelazione scioccante, ovvero che dietro all’eliminazione di Nunzio Stancampiano e Spadino ci sarebbe stata una sua strategia. Racconta infatti di essersi adoperato al fine di andare a far desistere i due naufraghi dal rimanere ne L’Isola dei Famosi 2025, spiegando di aver puntato su di loro per il fatto che erano quelli più celebri: “Nel caso di Spadino e Nunzio c’è stata invece una strategia da parte mia per buttarli giù sapendo che erano più popolari e conosciuti”, ha raccontato, “E devo dire che alla fine ha funzionato perché si sono ritirati“. Lorenzo Tano racconta poi che al momento quelle che attuano più strategie sono le ragazze.

