Futuro ancora in tv per Lorenzo Tano? “Non al Grande Fratello….”

Lorenzo Tano di nuovo in tv dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi 2025? Tutto può essere, il figlio di Rocco Siffredi non esclude quasi nulla a priori, eccezion fatta per il Grande Fratello. Dopo Ballando con le Stelle e l’esperienza in Honduras, Lorenzo ha le idee abbastanza chiare sul suo futuro. In una intervista rilasciata al sito LolloMagazine.it, ha parlato molto apertamente dei suoi progetti a breve e lungo termine, escludendo con decisone un possibile coinvolgimento al prossimo Grande Fratello. ”

Non fa per me. Non è un programma che mi suscita interesse. Non ho né il tempo né la motivazione per quel tipo di programma. È troppo focalizzato sull’aspetto sociale e non è nelle mie corde”, ha spiegato il figlio di Rocco Siffredi. Al momento Lorenzo Tano è concentrato su altro e starebbe lavorando su più fronti, collaborando anche con la fidanzata Lucrezia Lando per la costruzione di una piattaforma di danza online.

“Oltre al lavoro, sto pensando anche a un futuro da papà. Ma è un progetto a lungo termine”, ha precisato il figlio di Rocco Siffredi. La recente esperienza all’Isola dei Famosi è stata molto breve, ma anche intensa. Lorenzo Tano non dimenticherà facilmente i giorni trascorsi in Honduras, tra alti e bassi. “Sapevo che la mia permanenza sarebbe stata breve, ma ho cercato di assorbire tutto”, ha detto ancora il ragazzo nel corso dell’intervista.

Lorenzo Tano ora vuole portare a termine tutti i suoi progetti, ma non chiude le porte ad eventuali proposte interessanti. Anzi, sa già molto bene cosa prenderebbe in considerazione e cosa no. “Potrei valutare una proposta sportiva o adrenalinica, ma non mi vedrete bussare alle porte del piccolo schermo”, ha assicurato ancora Lorenzo Tano.