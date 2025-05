Lorenzo Tano concorrente dell’Isola dei Famosi: il messaggio di Lucrezia Lando

L’edizione di Ballando con le stelle del 2023 si rivelò galeotta per un concorrente e una coach di danza che, proprio sulla pista del dance show di Rai 1, si sono conosciuti ed innamorati. Stiamo parlando di Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, lui figlio di Rocco Siffredi ed ex concorrente, lei per diverse edizioni nel cast di insegnanti del programma condotto da Milly Carlucci. La coppia si è conosciuta in pista e si è innamorata, la relazione prosegue a gonfie vele ma per loro arriverà ora una sfida difficile, un allontanamento “forzato” che metterà alla prova il loro amore.

Lorenzo è infatti ufficialmente un concorrente della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in partenza da mercoledì 7 maggio 2025 su Canale 5. Un reality che lo metterà a dura prova fisicamente e mentalmente, come tutti gli altri concorrenti, e per spronarlo è arrivato un messaggio di incoraggiamento dalla fidanzata. La ballerina, condividendo una gallery di loro foto su Instagram, ha scritto: “Che l’avventura abbia inizio! Buona fortuna al mio naufrago pazzo, ti aspetto… (tra due mesi però) sempre qui. Love u Wiwitos. Ovviamente sapete già per chi tifare“.

Lucrezia Lando disperata: “Prima volta che ci separiamo per così tanto“

Ma non solo, perché la partenza di Lorenzo Tano destinazione Honduras non è stata semplice da metabolizzare per Lucrezia Lando. La ballerina ha infatti pubblicato su Youtube un video che mostra gli ultimi giorni della coppia insieme prima della partenza del ragazzo, con un messaggio finale di Lucrezia ai fan: “Ciao ragazzi, Lori è ufficialmente partito per l’Isola dei Famosi e io ho già pianto. Sono con mille emozioni contrastanti tra loro, sono felice, impaurita, pensierosa e non so come gestire queste cose. È la prima volta che ci separiamo per così tanto tempo“.

La ballerina è sconfortata per la partenza di Lorenzo e per il loro distacco che durerà non poche settimane: “So che sta andando a fare un reality, ma il solo pensiero che lui è lì e magari soffre il freddo o la fame, o ha bisogno di un abbraccio, mi fa stare malissimo“. Ma allo stesso tempo si dice convinta che questo distacco sicuramente consoliderà il loro amore: “Sono però felice che faccia questa esperienza perché può solo fortificarlo e fortificarci“.